Souvenirs de la piste Hô Chi Minh : Récits des bâtisseurs de l'histoire

Il y a 65 ans, la piste Hô Chi Minh (anciennement connue sous le nom de piste de Truong Son) s'ouvrait, devenant un symbole majeur reliant les régions Nord et Sud du pays, et jouant un rôle crucial dans la résistance contre les impérialistes américains. Par cette voie, le peuple du Nord acheminait des fournitures vers le Sud, contribuant de manière significative à la victoire historique.

Au fil des 65 années qui se sont écoulées, les souvenirs des événements sur cette piste légendaire demeurent vivaces dans la mémoire des anciens combattants, des jeunes volontaires et des travailleurs de première ligne de Truong Son, ceux-là même qui se battaient et servaient le long de cette route lors de la marche vers le Sud, surtout lors de l'approche du mois de mai.

Expériences d’anciens combattants

Octogénaire, Nguyên Van Bach, ancien sous-chef d'un bataillon du corps de troupes 559 des soldats de Truong Son, se souvient toujours de la date de son admission dans l'armée : le 21 février 1965. "Dès notre admission dans l'armée, je fus envoyé au village de Ho (province de Quang Binh) pour marcher avec d'autres combattants vers le Sud. Nous parcourions ainsi la distance de la station 1 à la station 56, établie au Laos", se remémore-t-il.

Il ajoute : "La distance entre deux stations était d'environ quinze kilomètres. Chaque personne devait transporter une quarantaine de bagages, d'armes et d'outils rudimentaires tels que des houes et des pelles, ainsi que des munitions et des effets personnels. Nous portions chacun quatre paires de chaussures, toutes usées, de même que nos vêtements, mais malgré cela, nous ne nous sentions pas fatigués", souligne-t-il.

Traverser des endroits dangereux et défavorables n'était pas un défi pour M. Bach et ses compagnons. À partir de la station 56, ils se chargeaient de dégager le chemin pour permettre le passage des convois de fournitures vers le Sud. C'était à ce moment-là qu'ils devaient être particulièrement vigilants, confrontés aux dangers tels que les bombardements, les tirs d'artillerie et les attaques aériennes ennemies.

Quant à l'ouverture du chemin, M. Bach explique que lui et ses camarades suivaient la trace laissée par le corps des ingénieurs militaires. "Initialement, ce sont les ingénieurs qui ouvraient un petit chemin suffisant pour la marche ou les vélos. Notre mission était de l'élargir pour permettre le passage des camions", ajoute-t-il. "En nous cachant sous le feuillage, nous déblayions le chemin. Mais parfois, l'ennemi nous découvrait et tentait de nous arrêter avec des pièges et des bombes".

M. Bach précise que si l'ennemi bombardait pendant la journée, son bataillon travaillait la nuit. Après chaque bombardement, ils devaient inspecter les lieux pour évaluer les dégâts et rechercher des bombes non explosées afin de les désamorcer.

Une fois la nuit tombée et le chemin nivelé, des éclaireurs se positionnaient de chaque côté pour guider les camions qui passaient. "Nous rassurions les conducteurs en leur disant qu'il n'y avait pas de problème. Il suffisait juste de conduire avec prudence", relate-t-il.

Le danger de mort pouvait survenir à tout moment, que ce soit à cause des forêts dévastées par les poisons chimiques ou des attaques nocturnes. Des avions lâchaient parfois des fusées éclairantes qui illuminaient tout, même les plus petits détails. Une fois, une bombe est tombée à seulement deux mètres d'un tunnel appartenant à son bataillon, entraînant la perte de neuf vies.

Monsieur Bach et les autres ont enterré leurs camarades tombés au combat, mais malheureusement, jusqu'à présent, ils n'ont pas pu retrouver l'emplacement exact des tombes, en raison de leurs nombreux déménagements et du temps écoulé. "C'est une perte, une tristesse qui perdurera", confie-t-il, visiblement ému.

La piste de Truong Son, aujourd'hui appelée piste Hô Chi Minh, est une voie logistique stratégique reliant le Nord et le Sud. Dans la province de Quang Nam, elle traverse différents districts à l'ouest du pays, et même certains territoires situés au Laos. Cette piste a joué un rôle crucial dans l'approvisionnement en personnel et en matériel pour soutenir la libération du Sud pendant 16 années consécutives, jusqu'en 1975.

Une jeunesse sacrifiée pour l'indépendance nationale

En 1973, Riah Nhanh participait à l'ouverture de la route Truong Son dans le village d'Atep (aujourd'hui situé dans la commune de Bha Lêê, district de Tây Giang). Madame Nhanh était alors membre du Parti communiste local. "J'ai participé à l'ouverture de la route peu de temps après avoir rejoint le Parti communiste. Environ trente autres personnes étaient également présentes", se remémore-t-elle.

"Il n'y avait qu'un bulldozer appartenant au corps des ingénieurs militaires, qui se chargeait des endroits où se trouvaient de grosses pierres et les bases d'arbres. Les autres zones étaient déblayées par des hommes armés de couteaux, de houes, de pelles, etc", ajoute-t-elle. "Nous travaillions jour et nuit pour assurer un approvisionnement continu en carburant et en munitions vers le Sud".

Parmi les trente membres de l'équipe, se trouvaient son frère et sa petite sœur, tous deux jeunes et non mariés. "Ma petite sœur a été blessée à la tête par un éclat de bombe", raconte-t-il.

Selon Madame Nhanh, ils ont fait de leur mieux pour terminer leur tâche le plus rapidement possible.

Arâl Alât faisait également partie d'une équipe chargée d'ouvrir la route à Truong Son. En 1967, il s'est engagé dans cette activité alors qu'il était secrétaire adjoint d'une branche de l'Union de la jeunesse communiste de Hô Chi Minh. "Nous étions responsables des parties moins dangereuses que d'autres, prises en charge par des ingénieurs militaires. Pendant les six mois de notre travail, nous entendions chaque jour des nouvelles sur la mort d'un ou plusieurs soldats", se souvient-il.

Selon Alât, la vallée d’A Dinh abritait autrefois des tentes pour les combattants et les soldats. Les habitants des montagnes environnantes descendaient pour leur offrir de la nourriture : du riz et des légumes.

Parfois, après la récolte, les habitants ne gardaient que 700 à 800 kilos de riz pour la saison suivante, la majeure partie étant réservée aux repas des combattants. "C'était très difficile, mais nous n'avions pas peur. Toute la communauté voulait aider les soldats à combattre l'ennemi pour la victoire du pays", partage-t-il.

La piste de Truong Son, aujourd'hui appelée piste Hô Chi Minh, demeure une légende, un exploit de la résistance contre les impérialistes américains au Vietnam. Elle symbolise non seulement le courage et la persévérance des soldats et du peuple vietnamien, mais aussi leur solidarité qui a contribué de manière significative à la libération du Sud et à l'indépendance nationale.

