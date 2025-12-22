La réunion extraordinaire des MAE consacrée au conflit Thaïlande - Cambodge se tient à Kuala Lumpur

La réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN consacrée au conflit entre la Thaïlande et le Cambodge s'est tenue lundi 22 décembre à Kuala Lumpur, en Malaisie, alors que le groupe régional cherche à promouvoir la désescalade.

Le ministère malaisien des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que cette réunion sert de plateforme au groupe pour examiner les mesures possibles visant à soutenir la désescalade et la cessation des hostilités, dans l'intérêt de la paix et de la stabilité régionale.

Le chef de la diplomatie malaisienne, Mohamad Hasan, qui a présidé la réunion, a rappelé aux participants que l'ASEAN se trouve à un tournant critique dans les affaires régionales et mondiales, les bouleversements géopolitiques remettant en cause les fondements mêmes de l'ordre régional.

"Cela menace la crédibilité de l'ASEAN en tant que l'une des organisations régionales et l'un des projets d'intégration les plus pacifiques et les plus réussis de l'histoire moderne. Et dans une ASEAN et un monde hautement interconnectés, un choc sécuritaire est une question qui concerne l'ASEAN comme le monde entier. C'est pourquoi tout le monde doit faire de la cessation des hostilités et d'un règlement pacifique une priorité absolue", a-t-il affirmé.

