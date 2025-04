Cân Tho

Le PM discute des défis économiques actuels avec des représentants du monde des affaires

Lors de la rencontre, les électeurs de Cân Tho ont exprimé de nombreuses opinions et recommandations portant sur des questions d’actualité brûlantes telles que l’adaptation à la nouvelle politique tarifaire des États-Unis, le développement de logements sociaux, la gestion du marché des bijoux, notamment de l’or…

Prenant la parole, Pham Minh Chinh a souligné l’importance de cette rencontre avec des électeurs issus du milieu entrepreneurial. Le chef du gouvernement a réaffirmé que le Parti et l’État restaient constants dans leur volonté de soutenir les entreprises, d’élaborer des mécanismes et des politiques favorables, et de protéger leurs droits et intérêts légitimes et légaux, en particulier dans le contexte actuel marqué par de nombreuses difficultés. Il a exprimé l’espoir que les entreprises de Cân Tho seront des pionnières et des modèles du delta du Mékong, contribuant ainsi à impulser le développement économique de cette région.

Le Premier ministre a indiqué qu’au cours de la 9e session, l’Assemblée nationale procédera à des amendements de la Constitution et des lois connexes, en vue de rationaliser l’appareil administratif et la réorganisation des autorités locales à deux niveaux, dans un souci d’efficacité et de proximité au service des citoyens et des entreprises.

Par ailleurs, de nombreuses lois seront révisées afin d’éliminer les obstacles institutionnels, mobiliser toutes les ressources pour favoriser le développement national, bâtir une économie indépendante et autonome, tout en poursuivant une intégration internationale proactive, approfondie, substantielle et efficace. L’Assemblée nationale devra également se prononcer sur plusieurs mécanismes et politiques majeurs relatifs au centre financier international, au développement de l’économie privée, au logement social, entre autres, tout en renforçant son rôle de supervision suprême.

En réponse aux préoccupations des électeurs, le Premier ministre a rappelé qu'immédiatement après l’annonce de la nouvelle politique tarifaire américaine, les plus hauts dirigeants du Parti, de l’État et du gouvernement avaient organisé de nombreuses réunions et engagé des contacts avec la partie américaine afin de promouvoir des relations commerciales équitables et durables avec les États-Unis.

Dans le même temps, le gouvernement continue de maintenir la stabilité macroéconomique ; de tirer pleinement parti des 17 accords de libre-échange signés ; d’élargir les marchés et de rechercher de nouveaux débouchés. L’accent est mis également sur la restructuration, la diversification des produits, des marchés et des chaînes d’approvisionnement, ainsi que sur la stimulation de la consommation intérieure et l’élaboration de politiques de soutien aux entreprises affectées par les nouvelles mesures fiscales américaines.

Concernant le développement du logement social, le Premier ministre a rappelé l'initiative des dix groupes de travail et de solutions majeures, lancée pour dynamiser la construction d'au moins un million d'unités. Il a également réaffirmé l'objectif de réduire d'au moins 30% les procédures administratives d'ici 2025 dans ce secteur. Par ailleurs, il a insisté sur la nécessité d'accélérer le programme d'éradication des logements insalubres à l'échelle nationale et de créer un Fonds national pour le logement, instrument essentiel pour répondre plus efficacement aux besoins en matière d'habitat.

Enfin, il a exhorté la ville de Cân Tho à mettre en œuvre trois percées stratégiques, à accélérer les investissements publics, à développer un système d’infrastructures ouvert dans l’ensemble du delta du Mékong, de renforcer la coopération et les liens avec les autres localités de la région pour un développement commun. Il a également appelé à améliorer l’environnement d’investissement et des affaires pour favoriser une croissance économique vigoureuse.

