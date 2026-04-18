Le PM salue 80 ans de loyauté et d’engagement de la police criminelle

Le Premier ministre Lê Minh Hung a souligné qu’en 80 ans d’histoire, ces forces avaient écrit une page héroïque grâce à leur loyauté, leur dévouement et leur engagement au service de la Patrie et du peuple.

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Photo : VNA/CVN

Le 18 avril à Hanoï, le Premier ministre Lê Minh Hung a assisté à la cérémonie marquant le 80e anniversaire des forces de police criminelle du ministère de la Police (18 avril 1946 - 18 avril 2026), organisée par la Commission policière centrale et le ministère de la Police.

Après la victoire de la Révolution d’Août 1945, dans un contexte de nombreuses difficultés, le 18 avril 1946, le ministère de l’Intérieur (aujourd’hui ministère de la Police) a promulgué le décret N°121-NV/ND définissant l’organisation de l’appareil de la sécurité publique, marquant la naissance des forces de police criminelle.

Au cours de 80 ans de construction, de combat et de développement, ces forces ont toujours fait preuve d’une loyauté absolue envers le Parti et la Patrie, se consacrant pleinement au service du peuple. Dans la lutte contre la criminalité, de nombreux officiers et soldats de la police criminelle ont fait preuve d’héroïsme, plusieurs tombant ou étant blessés dans l’exercice de leurs fonctions.

Lors de la cérémonie, le Premier ministre Lê Minh Hung a remis, au nom des dirigeants du Parti et de l’État, l’Ordre Hô Chi Minh aux forces de police criminelle du ministère de la Police. Plusieurs individus et collectifs ont reçu de nobles distinctions pour leurs réalisations et contributions.

Photo : VNA/CVN

Prenant la parole, le Premier ministre Lê Minh Hung a souligné qu’en 80 ans d’histoire, ces forces avaient écrit une page héroïque grâce à leur loyauté, leur dévouement et leur engagement au service de la Patrie et du peuple.

Selon lui, la criminalité évolue rapidement et devient de plus en plus complexe, avec des modes opératoires sophistiqués, organisés, transnationaux et utilisant les technologies de pointe.

Il a demandé aux forces de police criminelle de continuer à mettre en œuvre les orientations du Parti et les politiques de l’État, tout en améliorant leurs capacités d’analyse, de prévision et d’identification précoce des nouvelles formes de criminalité. Parallèlement, elles doivent accélérer la transition vers des méthodes de travail basées sur les sciences et les technologies.

Le chef du gouvernement a également souligné la nécessité de renforcer la coopération internationale dans la lutte contre la criminalité.

Affirmant la grande confiance du Parti, de l’État et du peuple envers les forces de la Police, il a appelé la police criminelle à rester une force pionnière dans la lutte contre la criminalité. L’appellation « police criminelle » restera à jamais un symbole de confiance pour le peuple, de rigueur de la loi et de crainte pour les criminels.

VNA/CVN