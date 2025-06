La Résolution N°59 du Politbuto propulse l’intégration du Vietnam

Le Politbuto a publié La résolution N°59-NQ/TW (datée du 24 janvier 2025) sur l’intégration internationale dans la nouvelle situation , ouvrant une nouvelle étape de développement pour le Vietnam sur la voie d’une intégration totale. "La Résolution N°59 , a indiqué le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a saisi le courant de la force de l’époque et a +élevé le niveau+ de l’intégration internationale avec des points de vue à caractère révolutionnaire, de percée, nationale, scientifique et contemporaine" .

Les objectifs généraux de la résolution comprennent : améliorer la qualité, l’efficacité, la synchronisation, l’exhaustivité et l’ampleur de l’intégration internationale, maintenir un environnement pacifique et stable ; maximiser les ressources extérieures et les conditions extérieures favorables pour la construction d’une économie indépendante et autonome ; renforcer la force globale nationale, accroître le rôle, la position et le prestige international du pays ; s’efforcer de devenir un pays développé à revenu élevé et à orientation socialiste d’ici le milieu du XXIe siècle.

La Résolution N°59 a marqué un tournant historique dans le processus d’intégration internationale du pays, identifiant l’intégration comme un moteur stratégique pour permettre au Vietnam d’entrer à pas ferme dans une nouvelle ère.

Depuis 1986, le processus d’intégration internationale du Vietnam a obtenu des résultats impressionnants : établissement des relations diplomatiques avec 194 pays ; établissement des partenariats stratégiques et globaux avec 34 pays ; adhésion à plus de 70 organisations régionales et internationales ; participation à des accords internationaux de coopération et d’association économiques, dont 17 accords de libre-échange ; entrée dans le groupe des 20 pays les plus commerçants au monde ; et classement parmi les 20 économies recevant le plus d’investissements étrangers au monde depuis 2019.

Cependant, selon le secrétaire général Tô Lâm, après une analyse globale, sérieuse et objective, les résultats de la mise en œuvre des politiques d’intégration internationale présentent encore des lacunes, n’atteignent pas les objectifs fixés et ne répondent pas aux exigences de développement. De nombreuses lacunes, limites, barrières et goulets d’étranglement entravent encore le développement.

L’intégration internationale présente de nombreuses opportunités, mais aussi de nombreux défis et aspects négatifs, tels que concurrence déloyale, croissance non durable, fossé croissant entre riches et pauvres, pollution environnementale, risque de "déviation", d’"invasion culturelle", d’"auto-évolution", d’"auto-transformation", d’"érosion de la confiance" interne.

Pour éviter la déviation dans l’intégration internationale, il est nécessaire de reconnaître le rôle déterminant de la force endogène et de la consolider tout en tirant parti des forces externes. La force endogène est la principale source et la racine de la force du Vietnam.

La Résolution N°59 énonce que l’une des principales solutions de la politique d’intégration dans la nouvelle situation est d’améliorer l’efficacité de l’intégration économique internationale afin de contribuer à la construction d’une économie indépendante, autonome et résiliente, de promouvoir la restructuration économique, de rénover le modèle de croissance et de promouvoir la transformation numérique.

La force endogène est à la base de la force du Vietnam, mais celle-ci n’est pas encore vraiment solide. La majeure partie de la valeur des exportations est encore créée par des entreprises d’IDE, ce qui conduit à une situation où la production est importante, mais où la création de valeur pour le pays est faible. Le nombre de secteurs économiques clés et d’entreprises capables de dominer les marchés régionaux et mondiaux reste modeste.

En matière d’intégration internationale, seuls les pays dotés d’une solide force endogène peuvent concurrencer avec les économies mondiales puissantes. Sans une préparation rigoureuse en termes de base productive, l’intégration ne produira pas les résultats escomptés.

La force endogène est constituée non seulement par le capital, le foncier, les ressources humaines, mais aussi par la science, la technologie et l’innovation. Par conséquent, la Résolution N°59 est étroitement liée à la Résolution N°57-NQ/TW du Politburo du 22 décembre 2024 avec le point de vue directeur suivant : le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale est la percée de première importance, la principale force motrice pour développer rapidement les forces productives modernes, perfectionner les relations de production, rénover les méthodes de gouvernance nationale, promouvoir le développement socio-économique, prévenir le risque de rester en retard, amener le pays à un développement révolutionnaire et prospère dans une nouvelle ère.

Dans l’esprit de la Résolution N°59, l’élévation du niveau d’intégration internationale est étroitement liée au renforcement de la force endogène du Vietnam et à sa politique d’indépendance et d’autonomie.

La force endogène, l’indépendance et l’autonomie constituent la base, les conditions et les prémisses d’une intégration proactive et active au monde.

La force endogène, au sens large, est la manifestation de la souveraineté, du droit à l’autodétermination de la voie et du modèle de développement de la nation et du peuple, à savoir l’indépendance et l’autonomie en matière de politique, d’économie, de culture, de défense nationale, de sécurité et de politique étrangère. Sans force endogène, indépendance et autonomie, il ne peut y avoir d’intégration internationale proactive et active.

L’intégration internationale aide le Vietnam à améliorer sa capacité à maintenir fermement l’indépendance et l’autonomie nationales. Si le Vietnam était encore sous embargo ou peu intégré à l’international, avec un budget initial de 22 milliards de dollars en 1975, il n’aurait pas pu intégrer le top 34 des économies mondiales. Son économie a été multipliée par près de 100 par rapport à 1986, son revenu par habitant passant de moins de 100 dollars à près de 5.000 dollars par an.

Sur le plan économique, le pays élève le niveau d’intégration économique tout en renforçant la force endogène, en construisant des institutions économiques facilitant l’intégration internationale, en assurant l’indépendance et l’autonomie, en maintenant l’orientation socialiste de l’économie de marché et en veillant à ce que l’économie du pays ne dépende pas de l’extérieur. Le principe fondamental est de placer les intérêts nationaux au premier plan dans le processus d’intégration internationale.

Le Vietnam vise à "élever le niveau" de son intégration internationale, à "rattraper son retard sur le reste du monde en temps opportun, à identifier et à saisir les opportunités qui lui permettront de s’adapter au cours des dix ou vingt prochaines années". Si le pays ne pouvait pas y parvenir et ne faisait que s’intégrer de manière passive, le risque d’être en arrière est inévitable.

Dans son récent article intitulé Renforcer l’intégration internationale, le secrétaire général Tô Lâm a souligné : "Dans le monde interdépendant d’aujourd’hui, le développement de chaque nation ne peut être isolé, insensible aux influences du monde, de son époque, de son temps et de sa situation. Le pays se trouve devant une formidable opportunité de s’élever, mais les défis sont tout aussi considérables. Les fruits obtenus jusqu’à présent en matière d’intégration ont contribué à accumuler sa position et sa force pour la prochaine percée.

Dans cet esprit, la Résolution N°59 marque un changement important dans la réflexion et l’orientation du Parti vers l’intégration internationale pour la période à venir, créant ainsi la force motrice nécessaire pour mener le pays sur l’estrade de gloire de l’indépendance, de la liberté, du bonheur, de la prospérité et de l’éternité".

