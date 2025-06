Le Premier ministre Pham Minh Chinh arrive en France

Dans l’après-midi du 7 juin, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse Lê Thi Bich Trân sont arrivés à Nice, en France. Durant son séjour du 7 au 11 juin, le chef du gouvernement vietnamien participera à la Troisième Conférence des Nations unies sur l'Océan (UNOC3) et mènera des activités bilatérales en France, à l’invitation du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, et du président français, Emmanuel Macron.