Transformation numérique : le Vietnam et l'Estonie promeuvent leur coopération

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, s'est entretenu avec le ministre estonien des Affaires étrangères, Margus Tsahkna, à Tallinn le 6 juin, dans le cadre de la visite officielle du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh dans ce pays européen.

Les deux parties se sont réjouies de l'évolution positive des relations bilatérales, notamment depuis leur rencontre en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2023.

Le Vietnam souhaite renforcer la coopération dans tous les domaines, en particulier en matière d'e-gouvernement, de transformation numérique, de construction de centres de données et d'application des technologies de l'information à la gestion de l'État et au développement socio-économique, a souligné le ministre Bùi Thanh Son.

Soulignant l'importance de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Estonie, le ministre Margus Tsahkna a qualifié cette visite d'étape importante contribuant aux relations bilatérales.

Il a souligné l'importance que l'Estonie accorde au renforcement de ses relations avec la région Asie-Pacifique, notamment avec le Vietnam, et a affirmé que son pays persuaderait les autres États membres de l'UE de ratifier prochainement l'Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l'Union européenne (EVIPA).

Le responsable hôte a également partagé l'espoir de l'Estonie de renforcer ses liens avec le Vietnam, notamment dans les domaines du commerce, de l'investissement et de la transformation numérique.

Nécessité de lancer prochainement un mécanisme de consultation politique

Les deux ministres ont convenu d'intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, tout en saluant la signature par leurs ministères des Affaires étrangères respectifs d'un protocole d'accord de coopération lors de cette visite. Ils ont souligné la nécessité de lancer prochainement un mécanisme de consultation politique entre leurs ministères, de mener un dialogue politique et de renforcer la coopération dans le domaine des technologies de l'information afin de développer une diplomatie numérique moderne.

Les ministres ont également convenu de renforcer le rôle moteur des deux ministères des Affaires étrangères dans la promotion de la mise en œuvre effective des conclusions de la visite du Premier ministre vietnamien en Estonie.

Lors de leur rencontre, les deux parties ont discuté de questions internationales et régionales d'intérêt commun. Concernant les questions maritimes, ils ont convenu de maintenir les consultations au sein des forums multilatéraux, notamment l'ONU, afin de contribuer au maintien de la paix, de la stabilité et du développement durable dans les régions et dans le monde.

Ils ont également exprimé leur soutien au règlement des différends par des moyens pacifiques, par le dialogue, sur la base du droit international et de la Charte des Nations Unies, notamment de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

À cette occasion, Bùi Thanh Son a invité Margus Tsahkna à se rendre prochainement au Vietnam. Le ministre estonien a accepté l'invitation avec plaisir.

