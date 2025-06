Promouvoir l'amitié et la coopération franco-vietnamiennes

Il s'agit de la première visite du Premier ministre vietnamien en France depuis que les deux pays ont élevé leurs relations au niveau de Partenariat stratégique global en octobre 2024, contribuant ainsi à l'approfondissement des relations entre le Vietnam et la France dans la nouvelle période.

Les relations politique et diplomatique s'approfondissent

Le Vietnam et la France ont officiellement établi des relations diplomatiques le 12 avril 1973. Au cours des 50 dernières années, les relations franco-vietnamiennes ont franchi de nombreuses étapes importantes sur la voie du développement commun.

Les deux pays ont établi leurs relations de Partenariat stratégique en 2013. Lors de la visite officielle en France et la participation au 19e Sommet de la Francophonie, tenu en France en octobre 2024 du secrétaire général du Parti et président Tô Lâm (aujourd'hui secrétaire général du Parti, Tô Lâm), les deux pays ont élevé leurs relations au niveau de Partenariat stratégique global, ce faisant de la France le premier pays de l'Union européenne (UE) à entretenir le plus haut niveau de relations avec le Vietnam.

Cette visite a été suivie d'une visite d'État au Vietnam du président français, Emmanuel Macron, et de son épouse, du 25 au 27 mai. Il s'agit de la cinquième visite du président français au Vietnam depuis l'établissement des relations diplomatiques et également de la première visite au Vietnam du président Emmanuel Macron depuis son entrée en fonction.

En ce qui concerne la coopération entre les Partis, le Parti communiste du Vietnam et le Parti communiste français entretiennent des relations traditionnelles étroites.

Les deux pays entretiennent également de nombreux mécanismes de dialogue et de coopération, tels que le Dialogue sur la stratégie de sécurité et de défense ; le Dialogue économique annuel de haut niveau ; le Dialogue sur la stratégie de défense et la coopération ; la Conférence de coopération décentralisée ; la Consultation politique et le Dialogue maritime. Le Vietnam et la France partagent de nombreuses similitudes sur les questions internationales et régionales, soutiennent le multilatéralisme et collaborent étroitement au sein d'organisations internationales telles que les Nations unies, l'ASEAN - UE et la Communauté francophone.

La coopération économique et commerciale joue un rôle essentiel

La France est actuellement le quatrième partenaire commercial, le deuxième investisseur et le premier donateur bilatéral d'aide publique au développement (APD) du Vietnam. Entre 1993 et 2022, la France a accordé au Vietnam des prêts préférentiels d'un montant de 16,7 milliards d'euros, dispersés essentiellement dans les domaines des infrastructures, du transfert de technologie, de l'agriculture, des industries vertes et de la finance.

Le chiffre d'affaires des échanges bilatéraux a augmenté de plus de 50% au cours des dix dernières années, atteignant plus de 5,42 milliards de dollars en 2024 et 1,79 milliard de dollars au cours des quatre premiers mois de 2025. Les deux pays coopèrent actuellement et utilisent efficacement l'accord de libre-échange Vietnam - UE (EVFTA), contribuant ainsi à consolider la position des produits vietnamiens sur le marché européen et à ouvrir la voie à l'entrée de leurs produits sur le marché français.

En matière d'investissement, la France compte actuellement 700 projets d'investissement au Vietnam, pour un capital social total de 3,95 milliards de dollars, se classant au 16e rang sur 147 pays et territoires investissant au Vietnam. Plus de 350 entreprises et sociétés français de premier plan sont implantées au Vietnam. De nombreuses grandes entreprises françaises souhaitent investir dans des projets au Vietnam, notamment dans les domaines de l'énergie nucléaire, des infrastructures stratégiques, des transports urbains, du ferroviaire, de l'aérospatiale, des énergies renouvelables, de la lutte contre le changement climatique, des hautes technologies et des minéraux essentiels. Le Vietnam, quant à lui, compte 20 projets d'investissement en France, pour un capital social total de 38,93 millions de dollars.

La coopération en matière de défense et de sécurité est également un pilier important des relations bilatérale, illustrée par des réunions d'état-major, des dialogues sur la sécurité et la formation des officiers. Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a assisté à la célébration du 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu en mai 2024, une étape importante affirmant la volonté de la France de travailler avec le Vietnam pour mettre en côté le passé et se tourner vers l'avenir.

Par ailleurs, la coopération bilatérale dans d'autres domaines tels que la culture, l'éducation et la formation, la santé, la justice, les sciences et les technologies, etc., est dynamique et se développe de plus en plus, grâce à des centres culturels implantés dans chaque pays, à des événements culturels et touristiques, aux Instituts Pasteur au Vietnam, aux projets de formation et d'enseignement du français et échanges d'étudiants.

La coopération décentralisée occupe une place privilégiée dans les relations bilatérales, la France étant le seul pays avec lequel le Vietnam entretient un mécanisme régulier de rencontres à l'échelle nationale. Les deux parties se préparent aux 13e Assises sur la coopération décentralisée franco-vietnamienne, prévues en France.

La communauté vietnamienne en France, qui compte actuellement environ 350 000 personnes vivant, travaillant et étudiant de manière stable en France, constitue un pilier important de l'amitié entre les deux pays.

Sur la base d'une confiance politique de plus en plus consolidée et développée entre les deux pays, le voyage d’affaires du Premier ministre Pham Minh Chinh pour participer à l’UNOC 3 et mener des activités bilatérales en France du 8 au 11 juin 2025, revêt une importance capitale.

Selon la vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang, les activités bilatérales du Premier ministre en France concrétiseront cette fois les grandes orientations du Partenariat stratégique global entre les deux pays ainsi que la Déclaration conjointe Vietnam - France adoptée lors de la récente visite d'État du président français Emmanuel Macron au Vietnam en mai dernier, ouvrant une nouvelle phase pour la coopération multiforme entre le Vietnam et la France.

Grâce à ce voyage d’affaires, le Vietnam espère élargir sa coopération avec la France dans de nouveaux domaines tels que l'énergie nucléaire, les sciences et technologies, l'innovation, l'intelligence artificielle, etc., dans l'esprit de la Résolution 57-NQ/TW sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l'innovation et la transformation numérique nationale.

