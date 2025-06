La culture, fil conducteur de l'amitié franco-vietnamienne, selon le PM vietnamien

À l'occasion de leur participation à la 3 e Conférence des Nations unies sur les océans (UNOC 3) à Nice, en France, samedi après-midi 7 juin, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse ont visité la vieille ville et les sites culturels de Nice. Le Premier ministre a affirmé que la culture était un fil conducteur de l'amitié franco-vietnamienne.

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh arrive en France

>> Le PM Pham Minh Chinh rend visite à une famille vietnamienne en France

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre et son épouse ont visité le musée du palais Lascaris , un site culturel unique, empreint de l'histoire et de l'art du Sud de France.

En visitant le musée, le dirigeant vietnamien a exprimé son admiration pour la collection d'objets précieux, notamment celle de 500 instruments de musique reliant le passé, le présent et l'avenir.

Conscient de la valeur des objets exposés au musée, il a affirmé que la culture était une force endogène, inspirait et motivait les générations futures, contribuant à construire, protéger et développer le pays rapidement, de manière verte et durable.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre vietnamien a également souligné que la culture était un fil conducteur coloré et un symbole héroïque de l'amitié entre les deux peuples et les deux pays Vietnam-France.

VNA/CVN