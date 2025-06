Le PM Pham Minh Chinh rend visite à une famille vietnamienne en France

Photo : VNA/CVN

Originaire de Cân Tho, Vo Ba Luân est parti étudier à Nice en 2003. Après avoir travaillé quelque temps, il a réorienté sa carrière et ouvert un restaurant en France en 2016.

Se réjouissant d'accueillir le Premier ministre et touché par l'attention portée par les dirigeants du Parti et de l'État aux Vietnamiens d'outre-mer, Vu Ba Luân a déclaré être très fier d'être Vietnamien, toujours attentif à la situation du pays et extrêmement heureux de voir le pays se développer rapidement grâce à la direction et à la gestion judicieuses et avisées du Parti et de l'État ainsi qu'à la direction et à l'administration rigoureuses et efficaces du gouvernement.

Aujourd'hui, la communauté vietnamienne en France compte plus de 300.000 personnes, dont une importante communauté intellectuelle d'environ 50.000 personnes et des milliers d'hommes d'affaires. Rien qu'à Nice, on compte environ 5.000 personnes, dont beaucoup réussissent dans le secteur culinaire, comme Vo Ba Luân. La communauté vietnamienne en France est toujours unie et bien intégrée, soucieuse de préserver son identité culturelle et ses traditions nationales et s'efforce constamment de construire et de développer une communauté forte, fidèle à l'esprit d'orientation vers la Patrie.

Le chef du gouvernement vietnamien a salué et souhaité que Vo Ba Luân et sa famille continuent à surmonter des difficultés, à se développer, à respecter les lois du pays d’accueil et à soutenir les compatriotes, en particulier les étudiants vietnamiens en France.

Souhaitant que Vo Ba Luân et la communauté vietnamienne en France se renforcent, contribuant à promouvoir l'image du pays et du peuple vietnamien auprès des amis internationaux et à promouvoir son rôle de pont entre les deux pays, Pham Minh Chinh a demandé à l'ambassade du Vietnam de continuer à faire du bon travail pour protéger les citoyens, en particulier pour aider les Vietnamiens d'outre-mer lorsqu'ils rencontrent des difficultés.

VNA/CVN