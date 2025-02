La Résolution n°57 donne un coup de pouce aux entreprises technologiques

La Résolution n°57 établit le développement de la science et de la technologie, l’innovation et de la transformation numérique comme un levier stratégique pour stimuler la croissance économique et propulser le pays vers une prospérité durable dans cette nouvelle ère.

En réponse, les acteurs du secteur ont largement soutenu cette initiative, multipliant les engagements et préparant des projets concrets pour passer à l’action.

Saisir les nouvelles opportunités

Photo : VNA/CVN

Le groupe FPT, leader technologique au Vietnam, joue un rôle clé en soutenant le gouvernement dans l’attraction d’investissements pour l’industrie des semi-conducteurs, en favorisant des partenariats transfrontaliers et multinationaux, et en accélérant l’exportation de logiciels et de services numériques vietnamiens à l’international. Truong Gia Binh, président du conseil d’administration et directeur général du groupe, affiche une confiance totale dans le potentiel de la Résolution n°57.

"Nous sommes très enthousiastes à l’idée de contribuer à la mise en œuvre de cette résolution. Notre objectif est de devenir un groupe technologique d’envergure mondiale, avec un chiffre d’affaires de cinq milliards d'USD à l’international d’ici 2030. Actuellement, FPT forme environ 1.500 étudiants en semi-conducteurs et nous visons à former 10.000 ingénieurs dans ce domaine, ainsi que 50.000 ingénieurs en intelligence artificielle. De plus, nous souhaitons transmettre des compétences en IA à près d’un demi-million d’ingénieurs en technologies de l’information", dit-il.

Une véritable bouffée d’air frais

Truong Gia Binh est convaincu que le Vietnam a le potentiel pour devenir un leader dans les domaines de l’IA et des semi-conducteurs et que, dans les décennies à venir, le monde aura besoin du Vietnam. Selon lui, la résolution 57, avec ses réformes ambitieuses visant à lever les obstacles institutionnels, sera un moteur essentiel pour des entreprises comme FPT dans leur transformation.

De son côté, Nguyên Trung Chinh, président du conseil d’administration et président exécutif du groupe CMC, ambitionne de faire du Vietnam un leader régional en matière d’innovation, contribuant ainsi à l’essor d’une économie numérique autonome et durable. Ces dernières années, CMC a mis en place une stratégie claire axée sur l’IA et la modernisation des infrastructures cloud.

"Nous allons construire le plus grand centre de recherche et développement. Le terrain a été acheté il y a trois ans, mais les démarches administratives ne sont toujours pas terminées. Je suis convaincu que la Résolution n°57 permettra d’accélérer les procédures et de lancer le projet rapidement", a souligné Nguyên Trung Chinh lors du 6ᵉ Forum national sur les entreprises technologiques du Vietnam, tenu en janvier dernier.

Outre FPT et CMC, le groupe VNPT s’engage à maîtriser d’ici 2027 les modèles GenAI Make in Vietnam dans les domaines des langues, des images, du son et des données. Viettel, quant à lui, prévoit de lancer des équipements 5G avancés d’ici 2027 et de commercialiser ses premiers équipements 6G d’ici 2030. Par ailleurs, cette année, Viettel devrait soumettre au gouvernement un projet pour la construction de la première usine de semi-conducteurs au Vietnam à l’horizon 2030.

Pour les petites entreprises technologiques, la Résolution n°57 représente une véritable bouffée d’air frais, leur offrant l’accès à des technologies de pointe et contribuant ainsi à dynamiser le marché intérieur, à promouvoir la marque technologique nationale et à renforcer l’influence du Vietnam à l’international. En outre, cette résolution introduit des mécanismes novateurs pour développer une main-d’œuvre hautement qualifiée.

"Nous espérons que le gouvernement mettra en place des politiques et des initiatives innovantes pour aider les entreprises à réduire leurs coûts. Actuellement, nous disposons d’une main-d’œuvre qualifiée et abondante dans les technologies de l’information et du numérique. Cependant, des secteurs émergents comme les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle manquent encore de ressources", souligne Trân Phuc Hông, vice-président exécutif de la société technologique TMA.

Un levier pour encourager l’innovation

Dans un contexte d’intégration internationale, la Résolution n°57 est perçue comme une véritable opportunité pour les entreprises technologiques vietnamiennes. Par le passé, le pays était contraint de recourir à des solutions étrangères, disposant de peu de produits et solutions Make in Vietnam. Grâce à cette résolution, le Vietnam accélère la recherche et l’innovation en sciences et technologies, avec un financement dédié équivalant à 2% du PIB. Les entreprises vietnamiennes bénéficieront ainsi de plus d’opportunités pour développer des solutions intelligentes, aussi bien pour les secteurs industriels que pour l’amélioration de la vie quotidienne.

Science, technologie, innovation et transformation numérique seront des leviers essentiels pour permettre au Vietnam d’atteindre le statut de pays à revenu élevé d’ici 2045. La résolution n°57 a renforcé la prise de responsabilité au sein de la communauté des entreprises, les incitant à explorer de nouvelles initiatives et à saisir les opportunités pour accompagner le pays dans cette nouvelle ère.

VOV/VNA/CVN