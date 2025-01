Des solutions révolutionnaires pour le développement des sciences et des technologies

La résolution n°57 du Politburo, publiée en décembre 2024, ainsi que la conférence nationale consacrée aux avancées révolutionnaires en matière de sciences, de technologies et de transformation numérique, tenue lundi 13 janvier, mettent en lumière l’importance cruciale de ces domaines pour le développement durable du pays.

La stratégie de développement des sciences et des technologies et d’innovation du Vietnam, avec ses missions et solutions révolutionnaires, ne se limite pas à résoudre les obstacles et à stimuler la créativité. Elle vise également à libérer les forces de travail tout en inspirant et renforçant la responsabilité des scientifiques vietnamiens, qu’ils résident au Vietnam ou à l’étranger, les incitant à contribuer activement au développement durable du pays.

Des décisions stratégiques accompagnées d’une vision renouvelée

À l’horizon 2030, l’économie numérique devrait représenter au moins 30% du PIB du pays, avec un objectif de 50% d’ici 2045, positionnant ainsi le Vietnam parmi les leaders mondiaux et régionaux de l’industrie numérique.

"La résolution sur le développement des sciences et des technologies, l’innovation et la transformation numérique est une décision stratégique du Parti. Elle reflète une nouvelle pensée ainsi qu’une forte détermination du Vietnam à atteindre ses objectifs de développement dans la nouvelle ère. Après 40 ans de Renouveau, le Vietnam dispose d’une base solide pour poursuivre sa croissance. Pour devenir un pays à revenu intermédiaire, tranche supérieur, il est essentiel de réaliser une percée dans le développement des nouvelles forces de production, afin d’améliorer la productivité. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons percer dans cette nouvelle ère", a indiqué Nguyên Xuân Thang, directeur de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh.

En modernisant les infrastructures dédiées aux sciences, aux technologies, à l’innovation et à la transformation numérique, le Vietnam s’efforce aussi d’accélérer la transition numérique et d’intégrer des technologies de pointe dans son système politique. La maîtrise progressive de technologies clés comme l’intelligence artificielle (IA), les mégadonnées (Big Data) et la blockchain est devenue une priorité stratégique pour le pays.

Le Vietnam vise également à atteindre une autonomie technologique, à maîtriser progressivement certains domaines clés et à devenir compétitif, tout en maximisant l’intelligence vietnamienne et en adoptant rapidement les technologies avancées du monde.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

En parallèle, le pays intensifie sa coopération internationale, tant multilatérale que bilatérale, pour intégrer des avancées et expériences adaptées à ses réalités politiques, économiques, culturelles et sociales. La diplomatie technologique sera également renforcée pour attirer des ressources extérieures, contribuant ainsi à garantir la sécurité économique et à consolider l’autonomie technologique.

Éveiller la créativité et le sens des responsabilités

Les nouvelles décisions dans le domaine des sciences et des technologies suscitent un fort enthousiasme parmi les scientifiques et la communauté intellectuelle, en particulier les intellectuels vietnamiens résidant à l’étranger. Ces derniers saluent cette percée qui permet d’expérimenter de nouvelles problématiques issues de la pratique, tout en acceptant les risques. Ils soutiennent également l’augmentation des investissements dans les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique, visant à consacrer 2% du PIB à la recherche et au développement d’ici 2030.

Le fait que le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, assume le rôle de président de la Direction nationale pour le développement scientifico-technologique, l’innovation et la transformation numérique, ainsi que la création du Conseil consultatif national incluant des experts nationaux et internationaux, renforce la confiance. Cela devrait également permettre d’attirer davantage de talents scientifiques de l’étranger, contribuant ainsi au développement du pays.

"L’engagement fort du secrétaire général renforcera la confiance des scientifiques. Le fait que le Conseil consultatif inclut des experts internationaux représente une opportunité pour les intellectuels vietnamiens résidant à l’étranger désireux de contribuer au développement de leur pays d’origine", a souligné Nguyên Xuân Huân, président de l’Association des intellectuels vietnamiens au Royaume-Uni et en Irlande.

La résolution n°57 et la conférence nationale consacrée aux avancées révolutionnaires en matière de sciences, de technologies et de transformation numérique marquent un tournant pour le Vietnam. Elles établissent les bases nécessaires à une avancée décisive, positionnant le pays sur la voie d’une croissance accélérée et de la réalisation de son ambition de devenir une nation à revenu élevé d’ici 2045.

VOV/VNA/CVN