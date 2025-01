Les scientifiques se réunissent à Quy Nhon

>> Des scientifiques du monde entier discutent de physique et de cosmologie à Quy Nhon

L’événement est co-organisé par l’association Rencontres du Vietnam, le Centre international pour la science et l’éducation interdisciplinaires (ICISE) et l’Institut de recherche sur les lois fondamentales de l’Univers (IRFU) du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de la France.

Photo : VNA/CVN

La conférence rassemble près de 60 délégués, dont des experts, des scientifiques et de jeunes chercheurs de 16 pays, dont les États-Unis, le Maroc, l’Espagne, la France, la Belgique, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la Pologne, le Pakistan, l’Inde, la Chine, la République de Corée, l’Indonésie, le Japon et l’Australie.

Dans son discours d’ouverture, Trân Thanh Son, directeur adjoint de l’ICISE, a déclaré que TMEX2025 est la première conférence scientifique internationale de 2025. Organisée tous les deux ans, la conférence est devenue un point de rencontre scientifique prestigieux pour la communauté de recherche théorique et expérimentale en physique des particules et en cosmologie.

Les participants ont partagé les dernières découvertes de recherche et exploré de nouvelles directions en astrophysique et en cosmologie. Les principaux sujets abordés comprenaient la matière noire, la détection des ondes gravitationnelles et les avancées de l’astronomie multi-messagers, qui présentent à la fois des défis et des opportunités pour la communauté de recherche scientifique.

Les organisateurs ont souligné que la conférence favorise non seulement la collaboration internationale, mais offre également une plate-forme aux étudiants diplômés et aux jeunes chercheurs pour se connecter avec des scientifiques de premier plan, ouvrant ainsi la voie au développement futur.

La conférence comprend 52 présentations en séances plénières, couvrant des sujets tels que la cosmologie, les rayons gamma, les neutrinos, la matière noire, les rayons cosmiques, les ondes gravitationnelles, les expériences et installations de recherche futures, l’astronomie du domaine temporel et l’astronomie multi-messagers.

VNA/CVN