Le "Make in Vietnam" à la conquête de l’international

Les entreprises technologiques vietnamiennes connaissent une croissance fulgurante, tant en termes de quantité que de compétitivité. Elles jouent un rôle clé dans la transformation numérique, contribuant activement au développement de l'économie et de la société numériques, à la fois au niveau national et au niveau international. Leur objectif : réduire les écarts numériques et construire, aux côtés de leurs partenaires internationaux, un monde connecté.

L'industrie numérique s'impose comme un moteur essentiel de l'économie vietnamienne, jetant les bases d’une société et d'un gouvernement numériques. Sur les neuf premiers mois de 2024, le chiffre d’affaires du secteur a atteint 118 milliards d'USD, soit une hausse de près de 18% par rapport à 2023. Ce dynamisme se manifeste par l'expansion réussie de nombreuses entreprises vers l'international.

Aujourd'hui, plus de 1.500 entreprises technologiques vietnamiennes opèrent dans 33 pays, notamment à Singapour, au Japon, en République de Corée, aux États-Unis et au Myanmar. Ces entreprises ne se contentent plus de fournir des services d'assemblage ou de sous-traitance, mais conçoivent et exportent des solutions innovantes, générant ainsi 7,5 milliards d'USD de revenus en 2023. Ce chiffre devrait atteindre les 10 milliards d’ici 2025.

Parmi les entreprises pionnières dans cette expansion internationale, VMO Holdings fait figure de référence. Fondée en 2012 en pleine explosion des applications mobiles, l'entreprise a choisi de se tourner très tôt vers le marché étranger. À une époque où la transformation numérique était encore naissante au Vietnam, cette stratégie s'est révélée payante. Aujourd'hui, VMO Holdings dispose de dix bureaux dans le monde et emploie près de 1.200 personnes.

Nguyên Khanh Diêp, sa directrice générale adjointe, est évidemment satisfaite de ce résultat. "Dès notre création, nous avons misé sur l’international, notamment les États-Unis, où le marché de la transformation numérique était très prometteur", explique-t-elle.

Autre exemple de réussite, Rikkei Soft, également fondée en 2012, qui a su conquérir le marché étranger avec ses solutions numériques "Make in Vietnam". Mais pour son directeur général adjoint Hà Huy Luân, ce n’est qu’un début.

"En 2023, l’entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de près de 1000 milliards de dôngs (environ 39 millions d'USD), dont 80% proviennent du Japon, 10% de l’Europe, des États-Unis et de l’Asie du Sud-Est, tandis que les 10% restants sont générés par le marché domestique. Rikkei Soft prévoit une croissance de 70% à l’international pour l'année en cours, et ambitionne de maintenir cette dynamique dans les années à venir", révèle-t-il.

Ces succès de VMO Holdings, Rikkei Soft et d'autres entreprises technologiques permettent au Vietnam de se positionner parmi les deux premières destinations en Asie du Sud-Est pour la sous-traitance logicielle, selon l'indice GSLI (Kearney's Global Services Location Index).

Les logiciels et technologies numériques sont devenus un levier pour la compétitivité du pays, renforçant sa position sur la scène mondiale. Ce développement s'appuie sur l'utilisation d'outils technologiques avancés et sur la formation d'experts de haut niveau. De plus, plusieurs entreprises vietnamiennes se distinguent par des brevets en intelligence artificielle et des récompenses internationales.

Le gouvernement vietnamien soutient activement cette montée en puissance. Le ministère de l'Information et de la Communication accompagne les entreprises technologiques dans leur stratégie d’expansion à l'étranger. C’est en tout cas ce qui ressort des propos de Triêu Minh Long, directeur du Département de la coopération internationale.

"Le ministère de l'Information et de la Communication organise des forums, des conférences et des événements de mise en relation pour aider les entreprises à accéder aux marchés internationaux et à développer des partenariats à travers le monde", indique-t-il.

Grâce à l’innovation et aux nouvelles technologies, telles que les semi-conducteurs, la blockchain et l’intelligence artificielle, les entreprises technologiques vietnamiennes s’affirment sur la scène internationale. Ensemble, elles construisent un écosystème de produits numériques "Make in Vietnam" destinés à conquérir les marchés mondiaux.

