Science et technologie : les choix du développement national

Incarnant l'aspiration de la nation à se hisser au sommet, cette résolution vise à libérer la créativité, la force de travail et les ressources de l’ensemble de la société, en faveur des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique.

Dans la nouvelle ère qui s’ouvre, les sciences, les technologies, l'innovation et la transformation numérique sont des préalables essentiels à la prospérité et à la puissance du pays. Par la résolution n°57, le Parti incite chaque citoyen et chaque organisation à nourrir l’ambition de travailler et de contribuer pleinement.

Le progrès à travers les sciences et les technologies est inévitable

Perçue comme un vent de renouveau, cette résolution affirme que, pour progresser rapidement et de manière durable, le Vietnam n’aura d'autre choix que de se tourner vers les technologies de pointe et d'adopter une transformation numérique dynamique. Le parcours de pays comme le Japon, la République de Corée, l'Inde, la Chine et d'autres nations développées en est la preuve, et le Vietnam, à son tour, suit cette voie de modernisation.

Aussi le Parti encourage-t-il la mise en place de mécanismes expérimentaux et spécifiques pour attirer les talents et promouvoir l'innovation au niveau national. Il insiste sur le fait que les investissements dans les sciences, les technologies, l'innovation et la transformation numérique doivent être considérés comme des engagements à long terme, à la hauteur des enjeux, et non comme des investissements à court terme. C’est l’un des aspects les plus novateurs et résolus de cette résolution.

Elle aborde également des enjeux contemporains majeurs, tels que les données, l’intelligence artificielle, la blockchain ou encore l’Internet des objets (IoT). Elle préconise par ailleurs d’autoriser l’application expérimentale de nouvelles technologies, sous certaines conditions, afin d’accélérer leur adoption dans la vie quotidienne.

La résolution met l’accent sur la libération de la créativité, de la force de travail et des ressources sociales pour faire avancer les sciences, les technologies, l'innovation et la transformation numérique.

Elle prévoit 2% du PIB pour la recherche et le développement, et 3% du budget national pour l’innovation, les sciences, les technologies et la transformation numérique.

Lors de la réunion de bilan de l'année 2024 du ministère de l’Information et de la Communication, tenue le 29 décembre, le ministre Nguyên Manh Hùng est revenu sur la portée stratégique de cette résolution.

"La résolution N°57 revêt une importance cruciale dans la mesure où elle souligne la nécessité de maîtriser les sciences et les technologies pour piloter la transformation numérique du Vietnam. Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, est le président de la Direction centrale chargée du développement des sciences, des technologies de l’innovation et de la transformation numérique. Désormais, la transformation numérique est véritablement devenue une mission pour l’ensemble du Parti et du peuple. Nous attendons de ce processus, qui connaîtra rapidement des avancées spectaculaires, qu’il joue un rôle crucial dans l’essor du Vietnam" a-t-il déclaré.

Une forte détermination politique de l’État et du Parti

Hô Tân Sang, ancien enseignant à l’Académie de politique nationale, affirme que la création d’une Direction centrale dirigée par le secrétaire général du Parti lui-même témoigne d’une prise de conscience et d’une volonté politique très forte du Parti et de l’État. L'ambition de réaliser une avancée majeure dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation s'inscrit dans la dynamique globale du développement contemporain, note-t-il.

"On parle souvent de la détermination, de l'engagement et de la responsabilité des dirigeants. Plus particulièrement, le secrétaire général a insufflé une dynamique et créé une pression qui ont poussé l'ensemble du système politique et de la société à s'impliquer pleinement. Une fois cet engagement pris, une forte dynamique se déploie, inspirant et motivant ceux qui y participent, leur permettant ainsi de réaliser des progrès significatifs et de fournir un puissant levier pour le développement", souligne-t-il.

De son côté, Vu Quang Hùng, directeur du Parc de haute technologie et des Zones industrielles de Dà Nang, s’intéresse beaucoup au fait que cette résolution prévoie de renforcer la coopération public-privé pour promouvoir les technologies stratégiques et allouer les ressources nécessaires à l’essor des sciences et des technologies.

"La direction du Parc de haute technologie de Dà Nang espère que cette résolution permettra de fournir les ressources et le soutien indispensables pour renforcer la compétitivité de notre pays sur le marché international. Nous sommes convaincus qu’elle permettra d’augmenter les investissements dans les infrastructures, la recherche et développement, tout en favorisant des partenariats internationaux pour améliorer la qualité et l'efficacité de la production", affirme-t-il.

La résolution N°57 du Politburo devient un catalyseur clé, propulsant le Vietnam vers un développement rapide et durable grâce aux sciences, aux technologies, à l'innovation et à la transformation numérique.

