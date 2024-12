Développer l'infrastructure numérique, appliquer fortement l'IA pour faire entrer le pays dans la nouvelle ère

Le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a assisté le 29 décembre à Hanoi à la conférence visant à faire le bilan des activités du ministère de l’Information et de la Communication de 2024 et déployer ses tâches pour 2025.

Le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a souligné la nécessité de promouvoir la transformation numérique, développer l'infrastructure numérique, appliquer fortement l'IA, promouvoir l'industrie numérique, contribuant ainsi à la réalisation de l'objectif de faire entrer le pays dans une nouvelle ère, l'ère de progrès national et l'ère d'un peuple fort et prospère.

Le 22 décembre 2024, au nom du Politburo, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a signé et publié la résolution N° 57-NQ/TW sur les percées dans les domaines de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique, a dit le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc.

Il s’agit d’une résolution importante, dans laquelle le ministère de l’Information et de la Communication doit jouer un rôle central dans sa mise en œuvre afin de créer une percée en matière de ressources et de promouvoir le développement économique. C’est également le "principe directeur" des activités du ministère dans les temps à venir, a indiqué le vice-Premier ministre.

Le secteur doit s’attacher à la promotion de la technologie numérique, à l’application des technologies de l’information et de la communication pour promouvoir le développement économique. L'ère actuelle est celle de l'IA, dans laquelle la technologie doit aller de pair avec le Big Data, la Blockchain, le cloud computing, les infrastructures numériques, les méthodes de gestion, les compétences professionnelles..., a-t-il souligné.

Le secteur doit également se concentrer sur la lutte contre les informations mauvaises et toxiques sur les plateformes de réseaux sociaux transfrontaliers, renforcer l’inspection et le traitement des violations dans les activités de la presse et des médias, promouvoir la coopération internationale, attirer les investissements, partager les expériences en matière de cybersécurité, prévenir et combattre les crimes dans le cyberespace.

En ce qui concerne la mise en œuvre de la résolution N°18-NQ/TW sur la rationalisation de l'appareil, le ministère de l'Information et de la Communication et le ministère de la Science et de la Technologie fusionneront pour former un nouveau ministère. Le vice-Premier ministre a affirmé que le nouveau ministère aura une nouvelle force, une nouvelle mission et fonctionnera plus efficacement.

