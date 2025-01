Résolution 57 : science et technologie pour le développement et la défense nationale

Une conférence nationale sur les avancées scientifiques, technologiques, innovantes et la transformation numérique s'est tenue le 13 janvier. Elle a rassemblé 15.345 points de connexion à travers le pays et a été diffusée en direct sur VTV1 de la Télévision nationale du Vietnam.

La conférence, organisée par le Bureau Politique et le Secrétariat du Comité central du Parti, avait pour objectifs d’évaluer la mise en œuvre des politiques sur la science, la technologie et l'innovation, ainsi que d’appliquer la Résolution N° 57-NQ/TW (22 décembre 2024) pour transformer profondément la perception et l'application des sciences et technologies au service du développement du pays.

S’exprimant à l’événement, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a souligné que notre Parti et notre État considéraient toujours la science et la technologie comme le facteur décisif et le fondement du développement durable du pays.

Depuis le IVe Congrès national du Parti, la science et la technologie ont été identifiées comme une révolution et, à ce jour, comme une politique nationale de premier plan. Il a insisté sur son point de vue : considérer l’investissement dans la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique comme une stratégie à long terme.

Donc, il a déclaré qu’il était nécessaire d’unifier la prise de conscience et l’action. Il faut identifier le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et la transformation numérique comme des tâches stratégiques de l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée. Le secrétaire général a souligné qu’au premier trimestre 2025, la restructuration des organisations scientifiques et technologiques sera achevée. Il faut se concentrer sur les investissements clés pour développer des organisations de recherche solides ; élaborer un plan spécifique pour former des ressources humaines de haute qualité, en particulier des talents scientifiques et technologiques ; déployer des solutions révolutionnaires pour attirer les principales entreprises technologiques et inciter les talents technologiques vietnamiens et étrangers à travailler.

Il faut également envisager la mise en place d'un mécanisme d'architecte en chef ou d'ingénieur général pour superviser la réalisation de grands projets interdisciplinaires en science, technologie et transformation numérique, ainsi que la création d'un Institut national des normes et standards dédié à la recherche, aux tests, à l'évaluation et à l'inspection des produits et services.

Tô Lâm a souligné que l’allocation prioritaire du budget en faveur de la science et de la technologie représentait une politique nationale révolutionnaire.

Concernant le développement rapide des ressources humaines de haute qualité, le leader du Parti a demandé de mettre en place un mécanisme pour attirer les talents scientifiques et technologiques, les talents et experts vietnamiens à l’étranger ; d’accroître les investissements dans les infrastructures technologiques, y compris les technologies numériques.

Tô Lâm a insisté sur la promotion de la coopération en matière de recherche et de transfert de technologie avec les pays avancés, notamment dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, les biotechnologies, les semi-conducteurs et les énergies renouvelables ; sur l’attraction des investissements de grandes entreprises technologiques, sur la création d'opportunités pour les entreprises vietnamiennes de participer à la chaîne de valeur mondiale, sur l’encouragement du transfert de technologies.

Enfin, le secrétaire général du Parti a insisté sur le fait que le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique n’était pas simplement une option, mais une question de survie. Il a appelé les dirigeants à tous les niveaux à en faire une priorité politique essentielle, les scientifiques et les entreprises à contribuer activement et à innover, et les citoyens à renforcer leurs compétences numériques.

