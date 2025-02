La France veut soutenir la formation des ressources humaines dans la recherche scientifique au Vietnam

Le jeudi 13 février, l'ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, a visité l'Institut d'océanographie, relevant de l'Académie des sciences et technologies du Vietnam.

Photo : Phan Sau/VNA/CVN

Le Professeur et académicien Châu Van Minh, président de l'Académie, a souligné le soutien actif de la France au cours de l'année écoulée, notamment dans le domaine de la formation, contribuant à la qualité des ressources humaines de l'Institut.

La France a assisté l'Institut dans des recherches sur l'environnement, les déchets plastiques et les bactéries nocives, dont les résultats ont significativement contribué à l'enseignement marin et au développement de l'Institut.

Il a exprimé l'espoir que la coopération scientifique entre le Vietnam et la France progresserait davantage, en particulier dans les domaines de la marine, de l'océanographie et de l'espace, et a affirmé son soutien aux activités de formation des jeunes chercheurs vietnamiens ainsi qu'aux étudiants de troisième cycle en France.

L'ambassadeur Olivier Brochet a qualifié sa visite à l'Institut d'océanographie d'importante, réaffirmant les relations bilatérales entre les deux pays depuis l'élévation de leurs liens au rang de partenariat stratégique global.

Il a également affirmé que l'ambassade de France et les institutions françaises souhaitaient renforcer la coopération avec le Vietnam, notamment en soutenant la formation de ressources humaines pour les étudiants de troisième cycle dans le domaine de la recherche scientifique.

Parallèlement, la France et le Vietnam envisagent de construire conjointement une station de surveillance marine et climatique, qui devrait être implantée à Binh Dinh.

VNA/CVN