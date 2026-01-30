La Résolution n° 57 affirme son rôle de premier plan à l’ère numérique

Un an après la mise en œuvre de la Résolution N°57-NQ/TW du Bureau politique, portant sur les percées technologiques, l’innovation et la transformation numérique nationale, de nombreuses localités ont déployé des modèles numériques coordonnés et efficaces.

Ces initiatives marquent une étape décisive dans l’acculturation numérique des communautés et contribuent activement à la réussite des objectifs de développement socio-économique.

Un levier pour un développement global et durable

S’appuyant sur une compréhension approfondie de la Résolution N°57-NQ/TW, les localités ont élaboré des feuilles de route et des plans d’action décisifs, rapides, systématiques, scientifiques et très pragmatiques, adaptés aux nouvelles conditions de développement.

À Dà Nang, véritable fer de lance de cette transition, la Résolution 57 a agi comme un catalyseur pour l'écosystème des startups et de l'innovation. La ville a vu son écosystème de startups dynamisé par cette résolution. Elle a réalisé un bond spectaculaire de 130 places au classement mondial pour atteindre le 766ᵉ rang des 1.000 villes les plus dynamiques, une performance saluée par l’organisme StartupBlink. Da Nang a également été distinguée parmi les 10 meilleurs écosystèmes d’innovation lors du Techfest Vietnam 2025.

Au-delà des chiffres, la ville s’illustre par des avancées concrètes dans le secteur de hautes technologies, l’industrie des semi-conducteurs et les infrastructures de données, avec notamment l'inauguration du Parc logiciel N°2 de Dà Nang et le lancement de laboratoires de technologies d'emballage avancées.

L’humain reste toutefois au centre des préoccupations, comme en témoigne le mouvement “éducation numérique populaire”, la rubrique “éducation de l’AI pour tous”, ainsi que les activités de recherche scientifique auprès des étudiants.

Suite à sa fusion avec la province de Ninh Thuan, la nouvelle province de Khanh Hoa affiche des résultats impressionnants. Elle se hisse désormais au 9ᵉ rang national selon l'Indice provincial de l’innovation (PII) 2025, confirmant l'efficacité de sa stratégie d'intégration technologique.

En avril dernier, elle est devenue la première localité du pays à déployer un logiciel de mesure de performance (KPI) pour numériser l’évaluation de l’efficacité de ses fonctionnaires, garantissant ainsi une transparence accrue. Cette modernisation s’appuie sur une infrastructure robuste composée de centres de données à Nha Trang et Phan Rang ainsi que sur un Centre de surveillance et d’exploitation intelligente (IOC) capable d'analyser des données multisectorielles pour assister les autorités dans la prise de décision rapide.

Le centre de données provincial, actuellement implanté à Nha Trang et Phan Rang, est équipé de serveurs, de systèmes de stockage et d'équipements réseau synchronisés, répondant aux exigences de sûreté et de sécurité. La province a achevé la première phase du projet de "Centre intelligent de surveillance et d’opération intelligente" et la construction d'un "Centre d'opérations de sécurité" (SOC) pour les systèmes d'information provinciaux. Ce centre utilise des données mises à jour en temps réel, régulièrement partagées par les fournisseurs de données, les systèmes et les applications de la province afin d'analyser et de traiter des données multisectorielles. Il permet ainsi aux responsables provinciaux de détecter rapidement les problèmes et de coordonner efficacement les actions, tout en contribuant à une meilleure gestion et à une plus grande transparence des opérations administratives.

Transformation numérique globale depuis les niveaux de base

Suite à la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux, de nombreuses localités ont identifié la consolidation et le renforcement des groupes technologiques communautaires comme leur tâche essentielle pour améliorer la qualité opérationnelle et répondre aux exigences de la résolution N°57-NQ/TW.

À Dà Nang, un réseau de plus de 24.000 membres assure le relais entre l'administration et la population, facilitant l'accès aux services publics et aux compétences numériques jusqu'à des foyers. Cette approche de proximité garantit que personne ne soit laissé pour compte dans cette course vers la modernité, transformant les politiques publiques en réalités quotidiennes.

Les 93 localités (à l'exception de la zone spéciale de Hoàng Sa) ont donné leur avis et pris des décisions en faveur du renforcement et de la création des groupes technologiques communautaires. Chaque village et zone résidentielle dispose d'un groupe. La ville compte actuellement 3.766 groupes, regroupant près de 24.303 membres.

Ces groupes technologiques communautaires ont d’ores et déjà affirmé leur rôle essentiel dans la mise en œuvre de la transformation numérique à la base, contribuant ainsi à concrétiser les politiques et directives du gouvernement et de l'autorité locale. Ils sont également chargés de mettre en œuvre le mouvement "éducation numérique populaire", lié à l’"apprentissage numérique", dans le cadre de leurs activités régulières au sein des quartiers résidentiels. Cette approche vise à créer des bases solides pour que la transformation numérique ne reste pas une simple politique, mais s’intègre véritablement au quotidien des citoyens, en particulier des groupes les plus vulnérables en matière d’accès aux technologies.

Dans les régions montagneuses et frontalières de Lào Cai, la dynamique est tout aussi impressionnante puisque la province a achevé la totalité des 167 missions confiées par le ressort central concernant la Résolution N°57. Grâce à ce résultat, Lao Cai figure parmi les localités ayant le mieux accompli ses missions.

Le modèle de "village numérique" déployé à Suoi Chai, dans la commune frontalière de Bat Xat à Lào Cai, - une zone particulièrement difficile comptant 75% de foyers pauvres, illustre parfaitement ce succès : des citoyens issus de minorités ethniques accèdent désormais aux services administratifs en ligne et utilisent des outils connectés pour leurs activités quotidiennes.

Parallèlement, le secteur agricole de Lào Cai connaît une véritable révolution : les agriculteurs locaux maîtrisent désormais le commerce électronique et les réseaux sociaux pour promouvoir et vendre leurs produits, ouvrant ainsi de nouveaux horizons économiques pour les productions locales.

En définitive, les résultats observés sur le terrain confirment que la Résolution N°57-NQ/TW constitue un levier stratégique majeur qui, en permettant une exploitation rationnelle et innovante des ressources locales, prépare le Vietnam à s'imposer comme un acteur clé de l'ère numérique, assurant un développement à la fois global, inclusif et durable.

