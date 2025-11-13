La diaspora vietnamienne accompagne le pays vers développement, prospérité et bien-être

Dans le contexte de la préparation du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, les citoyens au pays et la communauté vietnamienne à l’étranger suivent avec une attention particulière le projet de document du Congrès, considéré comme une base stratégique pour le développement global du pays dans la nouvelle période.

Photo : VNA/CVN

De nombreux membres de la diaspora souhaitent accompagner la nation, contribuant à bâtir un Vietnam durable, prospère et heureux, tout en renforçant la position du pays sur la scène internationale.

La Docteure Phan Bich Thiên, membre du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et présidente du Forum des femmes vietnamiennes en Europe, souligne que le projet de document reflète correctement l’esprit de continuité et d’innovation, en mettant l’accent sur l’objectif de construire un pays "à croissance rapide, durable, prospère et heureux". Cependant, elle propose que le document mette davantage en évidence la vision d’un développement humain global, considérant l’être humain non seulement comme une ressource, mais également comme l’objectif de toutes les politiques.

Le document devrait également souligner trois valeurs fondamentales : Indépendance nationale - Autonomie - Humanisme, servant de socle pour un développement durable. Les trois piliers stratégiques de la nouvelle période sont : transition écologique, transition numérique et transformation des ressources humaines. Il est également recommandé d’intégrer le développement basé sur la créativité, la culture et le savoir vietnamien dans le cadre d’une intégration internationale approfondie, afin de façonner un Vietnam moderne, dynamique et innovant.

Concernant l’économie et l’environnement, le projet de document devrait affirmer clairement l’orientation vers une économie indépendante et autonome, tout en poursuivant une intégration internationale efficace. En particulier, l’économie verte et circulaire ne doit pas être seulement une tendance, mais une stratégie obligatoire pour répondre au changement climatique et créer de nouvelles marges de croissance.

Dans le domaine de l’économie du savoir et de l’innovation, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes audacieux pour encourager l’investissement en recherche et développement (R&D), stimuler la création et l’expansion d’entreprises technologiques, et développer des centres régionaux de start-up innovantes, notamment dans les régions à fort potentiel de jeunes talents. Pour l’agriculture et le développement rural, le document devrait orienter vers des zones rurales modernes, écologiques et civilisées, garantissant la sécurité alimentaire, promouvant une économie verte et préservant les identités culturelles locales.

Concernant la réduction des inégalités régionales, le document devrait proposer des mécanismes financiers spécifiques pour les zones montagneuses, les minorités ethniques, les zones frontalières et les îles, afin de réduire les écarts de développement. Parallèlement, la protection et la restauration de l’environnement doivent devenir des priorités stratégiques nationales, notamment face à la réduction des forêts naturelles et aux impacts croissants du changement climatique.

La Docteure Phan Bích Thiện recommande d’élaborer un programme national de restauration des écosystèmes et de régénération des forêts naturelles, tout en développant des services liés à l’environnement forestier et à l’économie carbone, en gérant rigoureusement les ressources naturelles et en passant de l’exploitation à la régénération, de la croissance verte à la restauration verte.

Dans le domaine de la culture, de la société, de l’éducation et du développement humain, le document doit souligner que la culture constitue la base spirituelle de la société, représentant une force endogène essentielle pour assurer un développement durable. Les propositions incluent : créer un environnement culturel sain dans le cyberespace ; préserver le patrimoine culturel en lien avec le tourisme durable ; développer une éducation complète, axée sur la citoyenneté numérique et la créativité ; assurer l’égalité des genres, la protection sociale et le bien-être des jeunes.

La culture vietnamienne doit devenir une force douce nationale, positionner les valeurs vietnamiennes sur la scène mondiale et promouvoir les caractéristiques distinctives : bienveillance - résilience - créativité - harmonie.

Dans le secteur de la formation professionnelle, la Docteure Phan Bich Thiên insiste sur la construction d’un système moderne, aligné sur les besoins des entreprises et répondant aux normes de compétence de la chaîne de valeur mondiale. La formation de ressources humaines qualifiées, dotées de compétences numériques, écologiques et d’éthique professionnelle, doit commencer dès le primaire et se poursuivre jusqu’aux études supérieures, constituant un pilier stratégique national au même titre que l’enseignement universitaire.

Quant à la communauté vietnamienne à l’étranger, elle doit être reconnue comme une ressource stratégique globale. Le document devrait mettre en avant la valorisation du savoir et des réseaux vietnamiens à l’échelle internationale, créer un écosystème connectant la diaspora dans des secteurs stratégiques : sciences et technologies, innovation, transformation numérique, environnement, santé, éducation, défense et sécurité non traditionnelle.

Parallèlement, il est nécessaire de renforcer la protection des citoyens, l’intégration sociale et la préservation de l’identité vietnamienne pour les générations nées et élevées à l’étranger. Les méthodes de mobilisation de la diaspora devraient évoluer, non seulement vers le pays natal, mais en vue de collaborer et de créer de la valeur commune, devenant ainsi des co-créateurs du futur du Vietnam.

Ces propositions reflètent l’espoir de la diaspora et des experts pour un Vietnam en développement global, durable, riche culturellement, dynamique et pleinement intégré à l’international, tout en établissant une base solide pour des politiques d’innovation, de développement des ressources humaines et de protection de l’environnement dans la période à venir.

VNA/CVN