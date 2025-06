Forum économique mondial

Le PM assistera à la 16e Réunion annuelle des nouveaux champions du FEM et travaillera en Chine

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh participera à la 16e Réunion annuelle des nouveaux champions (Annual Meeting of the New Champions) du Forum économique mondial (FEM), qui se tiendra à Tianjin, et travaillera en Chine du 24 au 27 juin.