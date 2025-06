Le vice-Premier ministre Lê Thành Long rencontre des entreprises russes au SPIEF 28

Dans le cadre de sa participation au 28ᵉ Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF), le vice-Premier ministre Lê Thành Long a rencontré des représentants de grandes entreprises russes tels que Gazprom, AFK Sistema et Zarubezhneft.

>> Diên Biên accueille un symbole de mémoire venu de Saint-Pétersbourg

>> Hommage à un grand ami russe du Vietnam

>> La Russie veut renforcer ses liens avec l’Asie du Sud-Est, y compris le Vietnam

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant vietnamien a également rencontré plusieurs personnalités, dont le vice-Premier ministre russe Alexander Novak, le ministre saoudien de l’Énergie, le prince Abdulaziz bin Salman Al Saud, la présidente de la Nouvelle Banque de Développement, Dilma Rousseff, et le secrétaire général de l’Organisation de coopération économique de la mer Noire, Lazar Comanescu.

Lors des rencontres avec la partie russe, le vice-Premier ministre a souligné l’importance que le Vietnam accorde à son partenariat stratégique intégral avec la Russie et a plaidé pour une collaboration plus substantielle et efficace.

Il a mis en avant les résultats des coentreprises Vietsovpetro et Rusvietpetro, tout en encourageant le développement de la coopération dans le secteur pétrolier et gazier, ainsi que les investissements russes dans des secteurs comme l’énergie, l’industrie, le numérique, l’intelligence artificielle, les énergies renouvelables, la pharmacie et la biomédecine...

Il a affirmé que le gouvernement vietnamien s’évertuerait à mettre en œuvre efficacement les accords bilatéraux déjà signés, à élaborer des plans et des feuilles de route pour mettre en œuvre la Déclaration conjointe sur les principales orientations visant à promouvoir les relations Vietnam - Russie au cours de la nouvelle période de coopération approuvée par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et le président russe, Vladimir Poutine en mai 2025.

Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre a par ailleurs suggéré que les entreprises russes transfèrent des technologies, fournissent un soutien initial et aident les partenaires vietnamiens à former du personnel pour maîtriser la technologie et la production.

De leur côté, les entreprises russes se sont engagées à se concentrer sur l'investissement dans l'innovation technologique et les chaînes de production, en apportant les technologies les plus avancées dans les projets de coopération avec le Vietnam, tout en augmentant le transfert de technologie et la formation du personnel pour le Vietnam.

Durant son séjour, Lê Thành Long est allé rendre hommage au Président Hô Chi Minh à son monument à Saint-Pétersbourg.

VNA/CVN