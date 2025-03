La renaissance du village de Làng Nu à travers l’objectif de Nguyên A

Photo : Bùi Phuong/CVN

Intitulé Vuon lên thôn Làng Nu - Lang Nu village rises up en anglais (Le village de Làng Nu se relève), cet ouvrage bilingue (vietnamien et anglais) a été publié le 1er mars à Hô Chi Minh-Ville et le 10 mars à Hanoï dans le but de lever des fonds pour soutenir la reconstruction et l’amélioration des conditions de vie des habitants de ce village de la province de Lào Cai (Nord-Ouest). Toujours en mars, le photographe Nguyên A a également organisé deux expositions de ses clichés, l’une dans la mégapole du Sud et l’autre dans la capitale vietnamienne.

Cinq mois, onze voyages sur place

Le livre présente plus de 200 photos saisissantes, réparties en cinq chapitres : Les jours de douleur imprévisibles ; Une lueur d’espoir et la solidarité entre soldats et civils face aux intempéries ; Des actions de partage et de compassion ; Après la pluie, le beau temps ; et Le premier printemps après la catastrophe. Ces images, capturées par le photographe après le passage des crues déferlantes qui ont frappé de plein fouet le village, témoignent de la résilience de ses habitants.

Photo : Bùi Phuong/CVN

“Pour réaliser cet ouvrage, j’ai effectué 11 voyages de Hô Chi Minh-Ville à Làng Nu en l’espace de cinq mois”, a révélé Nguyên A.

À travers ses clichés pris sous différents angles et à divers moments, il dresse un récit poignant des jours de désespoir, mais aussi des efforts colossaux déployés pour venir en aide aux victimes.

L’ouvrage met particulièrement en lumière la mobilisation massive des forces armées, des personnels de santé, de la police, des garde-frontières, des milices locales et des unités cynotechniques, qui ont travaillé jour et nuit pour les opérations de sauvetage. Profondément marqué par les scènes de souffrance et de solidarité qu’il a observées, Nguyên A a exprimé : “J’ai été témoin de nombreux gestes empreints de compassion, d’élans de solidarité où les plus chanceux soutiennent les plus démunis. Pendant le Nouvel An lunaire 2025, j’ai décidé de rester trois jours auprès des habitants, partageant leur quotidien et leurs émotions”.

Photos : Nguyên A/CVN

Lors de la cérémonie de présentation du livre à Hanoï, plusieurs villageois ont été invités à partager leurs histoires avec le public : les douleurs vécues, les épreuves traversées et les efforts déployés pour retrouver une vie normale. Parmi eux, des habitants ayant perdu au moins un membre de leur famille. Dang Thi Nich a ainsi raconté son drame : elle a perdu sa belle-mère, son mari et ses deux enfants. “Il y a eu des moments où je me suis sentie complètement perdue. Nous étions sept dans la famille, et la tempête en a emporté quatre : mon mari, mes deux enfants et ma belle-mère”, a-t-elle confié, les larmes aux yeux. Sa fille aînée fait partie des sept personnes du village encore portées disparues.

Grâce aux efforts d’accompagnement déployés par le gouvernement, plusieurs personnes endeuillées ont pu retrouver un semblant de normalité. Dang Thi Nich, quant à elle, a utilisé les aides financières pour ouvrir une petite épicerie dans la zone de réinstallation.

Photo : Nguyên A/CVN

“Les habitants ont également repris les travaux agricoles : la récolte du manioc et du maïs est en cours, tandis que les terres sont peu à peu réhabilitées. Cependant, certaines zones restent gravement endommagées : dans certains endroits, la couche de boue atteint encore 7 à 12 m de profondeur. Les défis restent considérables, nécessitant la coopération et le soutien de toutes les parties concernées”, a indiqué le chef du village, Hoàng Van Diêp.

Photo : Nguyên A/CVN

Photo : Nguyên A/CVN

Photo : Nguyên A/CVN

Pour le photographe Nguyên A, la publication de ce livre, accompagnée de ses expositions à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, est l’occasion de lancer un appel à la solidarité : “Unissons-nous pour offrir amour et espoir. Ensemble, surmontons les épreuves et bâtissons un avenir meilleur”. Il espère que son message trouvera un large écho et encouragera chacun à apporter sa pierre à l’édifice afin d’aider les habitants de Làng Nu à surmonter les difficultés.

Catastrophe à Làng Nu Aux premières heures du 10 septembre 2024, une crue déferlante provoquée par le typhon Yagi a frappé de plein fouet le village de Làng Nu, situé dans la commune de Phuc Khanh, district de Bao Yên, province de Lào Cai, ensevelissant près de 40 maisons et causant la mort de 60 personnes, tandis que 7 autres restent portées disparues. Toutes les forces de secours ont été mobilisées sans relâche : équipes de sauveteurs spécialisés, unités militaires, volontaires et forces locales se sont unis pour venir en aide à Làng Nu. Face à l’ampleur de la catastrophe, le gouvernement a rapidement lancé un programme de reconstruction. En décembre 2024, une zone de réinstallation a été aménagée sur une colline à l’abri des risques de catastrophes naturelles. D’une superficie de 10 ha, elle comprend 40 maisons en dur, un centre d’activités communautaires et une école.

Minh Anh - Linh Thao/CVN