Le Premier ministre demande de mettre avant tout la vie des populations sinistrées

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Lors d’une réunion avec les responsables locaux, le chef du gouvernement a exprimé ses condoléances aux familles de victimes de ce désastre, avant de demander aux secouristes de faire tout leur possible pour retrouver les 51 personnes portées disparues à Làng Nu.

Les personnes blessées doivent recevoir immédiatement des soins médicaux appropriés, a-t-il souligné. Parallèlement à cela, il faut assainir l’environnement, prévenir les épidémies et rétablir la circulation, a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a chargé la province de Lào Cai de revoir l’aménagement des emplacements sûrs afin de planifier de nouveaux villages et d'assurer un environnement de vie sûr et sain, au plus tard le 31 décembre de cette année.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé dans la province de Lào Cai (Nord) de mobiliser tout le système politique, le Front de la Patrie et les organisations de masse dans le règlement des conséquences des inondations et glissements de terrain dans cette province durement touchée par le typhon Yagi.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Il faut mettre la santé et la vie des habitants au premier rang des préoccupations, a-t-il souligné lors d’une séance de travail dans la soirée du 12 septembre, dans le district de Bao Yên, avec les responsables de Lào Cai et des ministères et secteurs concernés sur le règlement des conséquences des inondations et glissements de terrain dans cette province.

Le super typhon Yagi, le troisième de l’année au Vietnam, accompagné de vents puissants et de pluies diluviennes, a fait 98 morts, 81 disparus et 76 blessés après son passage dans la province de Lào Cai.

Des glissements de terrain ont enseveli 37 ménages, avec 158 personnes dans l’hameau de Làng Nu, dont 45 ont été retrouvées sans vie et 51 sont portées disparues. Dans le même temps, sept personnes sont mortes, 11 disparues et 11 autres blessées lors que des coulées de boue ont enseveli leurs huit maisons.

Le super typhon a forcé l’évacuation urgente de 2.209 ménages avec 9.533 personnes vers des lieux sûrs du 8 au 12 septembre.

Maisons endommagées, routes coupées, arbres déracinés, poteaux électriques renversés, cultures et élevages détruits, Yagi a laissé des scènes de désolation à Lào Cai; les dégâts matériels sont estimés à plus de 3.000 milliards de dôngs.

Il a décidé d’affecter 150 milliards de dôngs provenant du budget central pour aider Lào Cai à surmonter les conséquences des catastrophes naturelles.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Il a demandé de mobiliser davantage de forces et de moyens, de se lancer dans une course contre la montre pour rechercher les personnes disparues, soigner les blessés, de s’occuper des funéraires des défunts, de porter assistance aux victimes isolées dans endroits cernés par les eaux, d’organiser les opérations de nettoyage, de prévenir les épidémies et de rétablir les infrastructures de transport, d’électricité et d’eau.

Il a ainsi assigné des tâches aux ministères de la Défense, de la Police, de la Santé, de l’Éducation et de la Formation, de l’Agriculture et du Développement rural, de l’Industrie et du Commerce, des Ressources naturelles et de l’Environnement, ainsi qu’à la Banque d’État du Vietnam et au Front de la Patrie du Vietnam, dans les domaines relevant de leurs compétences respectives, de redoubler d’efforts pour réparer les dégâts du typhon et stabiliser la vie de la population.

Quatre jours après le passage du typhon Yagi, le Vietnam continue de recenser ses pertes. Le bilan s’est alourdi, s’établissant à moins 330 morts et disparus au dernier décompte jeudi 12 septembre à 17h00, avec son cortège de crues et de glissements de terrain dans le Nord.

VNA/CVN