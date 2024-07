Le président exprime ses condoléances aux victimes du glissement de terrain à Hà Giang

Le président Tô Lâm a adressé lundi 15 juillet sa sympathie et ses sincères condoléances aux victimes et aux familles des victimes touchés du grave glissement de terrain survenu samedi 13 juillet dans le village de Ta Mo, commune de Yên Dinh, district de Bac Mê, province de Hà Giang (Nord).

>> Le Premier ministre appelle à des actions rapides pour remédier aux conséquences

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant a également salué l'incorporation des personnes témoins de l'incident dans les opérations de sauvetage, dont trois sont mortes. D'autre part, il a souligné les efforts et l'action opportune des brigades de secours dans la recherche et le sauvetage des victimes, ainsi que pour surmonter les conséquences de l'incident, tuant 11 personnes et blessant 4 personnes.

Le président a reconnu et félicité les forces de secours pour avoir déployé rapidement les travaux de recherche et de sauvetage et réglé les conséquences des glissements de terrain. Il a également demandé les autorités provinciales de Hà Giang de surmonter rapidement les conséquences, d'examiner de toute urgence les zones à risque de glissements de terrain et de réagir de manière proactive aux pluies, aux inondations et aux catastrophes naturelles qui pourraient survenir, proposer rapidement des politiques et honorer les exemples courageux.

Le même jour, le président a décidé de décerner l'Ordre de la bravoure à quatre personnes de Hanoï qui ont mené des actions courageuses pour sauver des personnes lors d'un incendie survenu dans l'arrondissement de Câu Giây, à Hanoï, le 24 mai dernier.

VNA/CVN