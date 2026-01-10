VASEP prévoit des exportations de pangasius atteignant 2,3 milliards de dollars cette année

Face à la raréfaction de l'offre et à l'évolution de la demande sur les marchés mondiaux des produits de la mer, la filière pangasius vietnamienne aborde l'année 2026 avec un optimisme prudent, portée par l'amélioration des perspectives sur ses principaux marchés d'exportation.

>> Les exportations de pangasius : plus de 1,2 milliard de dollars en sept mois

>> Le pangasius vietnamien consolide sa place sur les marchés haut de gamme

>> Les exportations vietnamiennes de pangasius proches de 2,2 milliards de dollars

Photo : VNA/CVN

Reflétant ces perspectives plus positives, l'Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP) prévoit que le chiffre d'affaires des exportations de pangasius pourrait atteindre environ 2,3 milliards de dollars en 2026, grâce à la diminution de l'offre mondiale de poissons blancs et à l'amélioration de la demande sur plusieurs marchés clés.

Dans un contexte d'incertitudes économiques mondiales persistantes tout au long de l'année 2025, le secteur vietnamien du pangasius s'est nettement démarqué des autres marchés d'exportation.

Alors que plusieurs marchés traditionnels ont connu une croissance atone, voire un déclin, certains marchés émergents et ceux couverts par des accords de libre-échange (ALE) se sont distingués par leur dynamisme, contribuant à jeter les bases de perspectives plus favorables pour 2026.

Signaux du marché

Le Brésil a été le marché le plus performant pour le pangasius vietnamien en 2025, enregistrant une croissance d'environ 35% et représentant approximativement 8% des exportations totales, a déclaré Tô Thi Tuong Lan, secrétaire générale adjointe de la VASEP.

Cette performance souligne l'important potentiel de croissance en Amérique latine, d'autant plus que de nombreux marchés traditionnels sont confrontés à des barrières commerciales croissantes et à une demande des consommateurs fluctuante.

La Chine est restée le principal marché pour la filière du pangasius, détenant environ 27% des parts de marché.

Toutefois, la croissance n'a atteint que 2,3%, un chiffre inférieur aux prévisions, principalement en raison de l'affaiblissement du pouvoir d'achat et de la couverture médiatique défavorable du pangasius vietnamien, ce qui a accentué la pression concurrentielle sur les exportateurs.

Les marchés de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), qui regroupe 11 pays d'Asie-Pacifique, ont également été identifiés comme un atout majeur en 2025.

Ces marchés ont représenté environ 17% des exportations totales, avec un chiffre d'affaires atteignant 340 millions de dollars américains, en hausse de 37 % sur un an. Le Mexique et le Japon ont enregistré une croissance particulièrement forte, grâce aux avantages des préférences tarifaires et des stratégies de diversification des marchés.

À l'inverse, le marché américain, qui représentait environ 15% des exportations, a reculé de 3,3% en raison de l'impact d'un droit de douane réciproque de 20% et des mesures de défense commerciale.

Photo : VNA/CVN

L'Union européenne (UE) a maintenu une part de marché stable d'environ 8% au cours des trois dernières années, témoignant de sa constance mais soulignant également le renforcement des exigences en matière de normes de qualité, de traçabilité et de développement durable.

En termes de structure des produits, les filets de pangasius congelés sont restés le principal produit d'exportation, représentant environ 98 % de la valeur totale des exportations, soit environ 1,5 milliard de dollars américains.

Les produits transformés à base de pangasius ont enregistré une croissance de 13 à 19 %, mais ne représentent encore qu'environ 2,4 % du chiffre d'affaires total des exportations, ce qui souligne un potentiel de croissance important pour les produits à valeur ajoutée.

Perspectives d'avenir

À l'horizon 2026, la filière pangasius vietnamienne devrait bénéficier d'opportunités significatives, compte tenu du resserrement continu des approvisionnements mondiaux en corégones sauvages.

Les prévisions indiquent que la production mondiale totale de corégones en 2026 devrait atteindre un peu plus de 6,5 millions de tonnes, soit une baisse d'environ 145.000 tonnes par rapport à 2025.

Cette tendance contraint les importateurs, notamment en Europe, à rechercher des sources alternatives offrant des prix plus stables et un approvisionnement durable.

Dans ce contexte, le pangasius vietnamien est considéré comme une alternative pertinente dans les segments de valeur comparables. Le marché de l'UE, en particulier, devrait profiter des perturbations de la chaîne d'approvisionnement en corégones, ce qui permettra d'accroître la part de marché du pangasius de 8 % actuellement à l'objectif de 10%.

Le Vietnam bénéficie également d'un avantage grâce à l'Accord de libre-échange UE-Vietnam (ALE UE-Vietnam) par rapport aux autres fournisseurs qui ne profitent pas de préférences tarifaires.

Cependant, ces opportunités s'accompagnent de défis considérables. L'UE a fixé des exigences très élevées en matière de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), de réduction des émissions et de traçabilité. Selon M. Lan, ces exigences sont considérées comme des prérequis pour tout produit de substitution souhaitant accéder au marché.

L'ALE UE - Vietnam confère au pangasius vietnamien une position concurrentielle plus forte que celle des fournisseurs n'ayant pas d'accord de libre-échange avec l'UE. Notamment, le secteur national de l'élevage de pangasius est capable de gérer l'offre avec souplesse en fonction des fluctuations du marché, ce qui offre aux partenaires une plus grande confiance dans la stabilité de la chaîne d'approvisionnement.

Sur le marché américain, les exportateurs vietnamiens de pangasius continuent de faire face aux risques liés aux politiques antidumping. La Chine présente également des risques potentiels liés à des facteurs médiatiques et à ses politiques de gestion des importations.

Dans ce contexte, la VASEP recommande aux entreprises de diversifier leurs marchés d'exportation, de réduire leur dépendance aux principaux marchés et d'accroître la part des produits fortement transformés afin d'améliorer la valeur globale.

Selon le secrétaire général adjoint de la VASEP, le chiffre d'affaires des exportations vietnamiennes de pangasius devrait atteindre 2,3 milliards de dollars cette année, soit une hausse de 5% par rapport à 2025.

Pour atteindre cet objectif, les entreprises devront renforcer leurs certifications de durabilité telles que l'ASC et le BAP, optimiser leurs coûts de production et de logistique, et tirer pleinement parti des accords commerciaux, notamment le CPTPP et l'EVFTA.

Devenu un produit clé il y a moins de 35 ans, le pangasius est devenu une filière d'envergure, dotée d'une forte capacité d'exportation.

Avec une superficie d'élevage stable autour de 6.400 ha, une production estimée à 1,67 million de tonnes et une valeur des exportations de près de 2,1 milliards de dollars en 2025, le pangasius demeure un pilier de l'économie vietnamienne des produits de la mer.

Les exigences du marché mettent de plus en plus l'accent sur la qualité et la transparence. Par conséquent, la filière vietnamienne du pangasius doit accélérer sa transformation numérique, adopter des technologies de pointe et améliorer ses systèmes de traçabilité.

Ces facteurs sont considérés comme des voies essentielles pour améliorer la compétitivité et orienter l'industrie vers un développement durable à l'avenir.

VNA/CVN



