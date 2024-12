À Hô Chi Minh-Ville, les forfaits touristiques fleurissent au printemps

Des milliers d’itinéraires touristiques attrayants sont proposés d’ici février 2025 à des prix compétitifs. Les circuits proposent des voyages du Nord au Sud, où les voyageurs peuvent découvrir les caractéristiques distinctives de diverses régions comme Môc Châu, Sa Pa et Hà Giang (Nord).

En particilier, les agences de voyage proposent des voyages "verts" qui incluent des activités environnementales et communautaires, permettant aux touristes d’explorer tout en contribuant à la conservation de la nature.

Les visites du Parc national de Cuc Phuong dans la province de Ninh Binh (Nord) permettent aux touristes de participer à la plantation d’arbres, de découvrir le programme "Ramener les animaux à la maison" pour la réhabilitation de la faune sauvage et d’en apprendre davantage sur le sauvetage et la conservation d’espèces rares de primates.

Le circuit Net Zero à Dà Nang (Centre) reflète l’engagement de Vietravel en faveur du tourisme vert, en minimisant l’impact du tourisme sur l’environnement pour un avenir durable.

Le Nouvel An lunaire 2025 (Têt), avec une période de vacances prolongée, devrait créer de grandes opportunités pour les visites de printemps. Les agences de voyages de Hô Chi Minh-Ville se concentrent sur les destinations nationales comme Dà Nang, Nha Trang (Centre), Phu Quôc (Sud) et Hà Giang (Nord), en mettant en avant les activités traditionnelles du Têt telles que la fabrication de banh chung (gâteau carré de riz gluant), l’expérience des festivals culturels du Têt et la dégustation de spécialités traditionnelles du Nouvel An lors des dîners de gala.

Un représentant de société par actions Viet Media Travel a déclaré que la demande de voyages pour le Têt cette année devrait augmenter considérablement, en particulier parmi les jeunes familles qui préfèrent voyager pour les célébrations traditionnelles à la maison. Cette tendance devrait augmenter car de nombreux touristes cherchent à éviter les pressions des préparatifs traditionnels du Têt tout en profitant d’expériences culturelles nouvelles. Les vacances plus longues cette année faciliteront l’expansion de cette tendance.

De même, un représentant de Vietravel a souligné que l’industrie touristique vietnamienne s’adapte progressivement aux nouvelles tendances pour répondre aux divers besoins des voyageurs.

Développer des circuits innovants

Pour fournir des produits de qualité qui correspondent aux préférences des clients, les agences de voyage doivent rechercher et développer des circuits innovants qui optimisent les coûts, développer des produits offrant une expérience unique, avec des promotions saisonnières.

Les résultats d’une enquête menée auprès d’agences de voyage à Hô Chi Minh-Ville indiquent que de plus en plus de familles choisissent les voyages multigénérationnels pour passer du temps ensemble dans de nouveaux environnements, renforcer les liens familiaux et créer des souvenirs durables.

Conscientes de cette nouvelle demande de voyages, les agences de voyages conçoivent des forfaits touristiques qui s’adressent à tous les membres de la famille, des personnes âgées aux jeunes adultes et aux enfants, en veillant à ce que chaque voyage réponde aux divers besoins des différentes générations. De plus, elles proposent des remboursements en espèces pour offrir des privilèges spéciaux à ces groupes.

La plateforme de voyage numérique Agoda a récemment publié une liste des destinations de voyage de fin d’année les plus abordables, offrant diverses options pour ceux qui recherchent un hébergement à petit budget.

Au Vietnam, Dà Lat (hauts plateaux du Centre) se distingue comme la destination la plus abordable, avec un prix moyen de la nuitée en chambre de seulement 1,57 million de dôngs (61 USD). Elle continue d’affirmer son statut de destination la plus abordable du Vietnam, présentant sa beauté unique avec un climat montagnard frais, idéal pour les voyageurs qui cherchent à profiter de vacances de fin d’année mémorables.

Vu Ngoc Lâm, directeur d’Agoda au Vietnam, a déclaré que les familles ont tendance à passer les vacances de fin d’année ensemble. Mais voyager à cette période peut être coûteux, ce qui fait du budget une préoccupation majeure. Par conséquent, les agences de voyages peuvent générer des chiffres touristiques en proposant des offres qui aident les clients à maximiser leurs économies sur les vols, l’hébergement et les expériences.

VNA/CVN