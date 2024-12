Hang Kia-Pà Cò : terre de nature et de culture H'mông

Hang Kia et Pà Cò sont deux communes montagneuses situées dans la Réserve naturelle du même nom. Plus de 90% de leur population est H'mông, l'une des 53 minorités ethniques du Vietnam. Il s'agit de l'une des destinations touristiques encore assez sauvages du district de Mai Châu de la province de Hoà Binh (Nord).

>> La beauté paisible d’un hameau Dao à Hoà Binh

>> Hoà Binh : faire de Mai Châu une destination captivante et conviviale

>> Un paisible village Muong à visiter à Hoa Binh

Hang Kia-Pà Cò est surnommé le “royaume des H’mông”, avec ses paysages immaculés, ses montagnes majestueuses, ses maisons sur pilotis traditionnelles, ses rizières en terrasses verdoyantes et son riche patrimoine culturel. Cette région regorge d’un grand potentiel pour devenir une destination touristique majeure du Nord-Ouest du Vietnam.

Pour s’y rendre, il faut parcourir environ 170 km depuis le centre-ville de Hanoï. Une fois sur place, vous pourrez vous immerger dans la vie simple des habitants locaux et participer à diverses activités telles que culture maraîchère, cueillette du thé, tissage, teinture de linge ou encore confection de vêtements traditionnels. Ces expériences offriront aux touristes une occasion unique de découvrir la beauté de la culture H’mông. À Hang Kia-Pà Cò, les visiteurs peuvent aussi admirer tous les matins une mer de nuages depuis les sommets les plus élevés.

Concernant l’hébergement, le homestay est l’option la plus populaire. Ce type de séjour chez l’habitant permet aux touristes de vivre une expérience authentique au cœur de la vie locale, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Les voyageurs se reposeront dans de petites maisons traditionnelles et de savourer des plats typiques. Pour les amateurs d’activités de plein air, le camping de nuit est une autre expérience inoubliable, offrant une immersion totale dans la nature sauvage et préservée des montagnes.

Lors de votre séjour dans cette région montagneuse, ne manquez pas de goûter aux spécialités culinaires locales, riches en saveurs et en identité. Parmi les incontournables, on trouve la viande de porc grillée, le poulet rôti, le riz gluant cuit à la vapeur, ou encore le gâteau de riz gluant traditionnel H’mông.

Texte et photos : Linh Thao - Trong Dat/VNA/CVN