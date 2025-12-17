La province d'An Giang accélère ses projets d'infrastructure pour l'APEC 2027

La zone spéciale de Phu Quôc, dans la province d'An Giang, accélère le déploiement d'une série de projets d'infrastructure clés en vue de la réunion des dirigeants économiques de l'APEC de 2027, un événement politique et diplomatique majeur à l'échelle nationale.

>> An Giang lance dix projets d’infrastructure en préparation de l’APEC 2027

>> Le Premier ministre exhorte à accélérer les projets pour l’APEC 2027

>> Phu Quôc accélère son développement touristique à l’approche de l’APEC 2027

Conformément à la décision n° 948/QD-TTg du Premier ministre, datée du 17 mai 2025, 21 projets ont été attribués à An Giang pour servir l'APEC 2027. Ces projets sont divisés en investissements publics et en partenariats public-privé (PPP), ou investissements d'entreprises.

Photo : VNA/CVN

Sur les dix projets d'investissement public, neuf ont été approuvés et les entreprises sélectionnées. Des ordres de construction d'urgence ont été émis afin d'assurer l'avancement des travaux.

Selon le Département provincial des finances, près de 4 300 milliards de dôngs (163,11 millions de dollars) ont été alloués en 2025 aux projets d'investissement public liés à l'APEC 2027, dont 2 751 milliards de dôngs provenant du budget central et plus de 1 540 milliards de dôngs de sources locales.

Sur les 11 projets de partenariat public-privé (PPP) et d'investissements commerciaux, sept ont déjà sélectionné leurs investisseurs, tandis que les procédures sont en cours pour les quatre autres, dont les stations de traitement centralisé des eaux usées des zones de Duong Dông et d'An Thoi, la station de traitement des eaux de Duong Dông 2 et le Centre de congrès de l'APEC.

Sun Group, investisseur majeur, est impliqué dans cinq projets, en particulier l'extension de l'aéroport international de Phu Quôc, représentant un investissement total de près de 26 000 milliards de dôngs. La première phase, qui devrait s'achever début 2027, portera la capacité à 10 millions de passagers par an, tandis que la seconde phase la doublera d'ici 2030. Parmi les autres projets d'envergure figurent le complexe du Centre de congrès et d'expositions de l'APEC (16 hectares), la modernisation de la route DT.975, la première phase de la ligne de métro léger reliant l'aéroport au centre de congrès et le boulevard de l'APEC.

Le président du Comité populaire de la province d'An Giang, Hô Van Mung, a déclaré que la province suivait de près l'avancement des travaux, accélérait le déblaiement des terrains et veillait à l'achèvement de tous les projets dans les délais impartis.

Trân Minh Khoa, président du Comité populaire de la zone spéciale de Phu Quôc, a déclaré qu'au-delà des infrastructures physiques, Phu Quôc met également l'accent sur la promotion de l'image de chaque habitant en tant qu'ambassadeur du tourisme, ainsi que sur la formation et le perfectionnement des ressources humaines, notamment en langues étrangères et en compétences d'accueil.

VNA/CVN