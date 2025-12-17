Bâtir une défense nationale moderne et solide

Le président Luong Cuong a insisté sur la nécessité pour l'armée de promouvoir activement et efficacement l'intégration internationale et la diplomatie de défense afin de garantir au plus haut niveau les intérêts nationaux, lors de son discours à la Conférence politico-militaire de l'armée, qui s'est tenue à Hanoï le 17 décembre.

Cette conférence, organisée conjointement par la Commission militaire centrale et le ministère de la Défense, visait à évaluer les résultats des missions militaires et de défense nationale en 2025 et à définir les tâches pour l'année suivante.

Photo : VNA/CVN

Dans son allocution, le président Luong Cuong a souligné la contribution notable de l'armée au développement national, malgré un contexte international complexe et incertain et des catastrophes naturelles.

Il a exhorté la Commission militaire centrale, les réponsables du ministère de la Défense et les commandants à tous les niveaux de l'armée à poursuivre leur rôle de conseil stratégique auprès du Parti et de l'État en matière militaire et de défense. Ils doivent se montrer proactifs et réactifs, et renforcer leurs capacités de recherche, de prévision et d'élaboration de réponses efficaces à toutes les situations, afin que l'armée ne soit jamais prise au dépourvu.

Le président a appelé à la coordination et à la mise en œuvre concrète de solutions pour bâtir un système de défense populaire fort et moderne, et pour établir des défenses militaires solides dans les zones militaires et aux différents niveaux des zones de défense, compte tenu du nouveau contexte, notamment dans le cadre du modèle d'administration locale à deux niveaux.

Il a par ailleurs souligné la nécessité de poursuivre la mise en œuvre de la politique d'intégration de la défense et du développement économique, et inversement, en optimisant le rôle important des unités militaro-économiques et des brigades économico-défense pour contribuer au développement socio-économique, stabiliser la population dans les zones frontalières et insulaires, et renforcer le système de défense afin de préserver la souveraineté du pays sur son territoire, ses frontières, ses mers et ses îles.

Une armée populaire moderne, d'élite et hautement performante

Il est indispensable de construire une armée populaire moderne, d'élite et hautement performante, d'améliorer la puissance de combat globale, de maintenir l'état de préparation opérationnelle et d'adapter l'entraînement aux nouvelles conditions opérationnelles, a déclaré le président Luong Cuong.

Il a également souligné que les forces armées doivent protéger les espaces aérien, maritime, frontalier, intérieur et cybernétique, et moderniser leurs armements et équipements pour répondre aux exigences d'une force de défense moderne.

Il a également souligné l'importance de renforcer les partenariats, d'instaurer une confiance stratégique avec les pays voisins, les alliés traditionnels et les grandes puissances, et de participer activement aux forums internationaux de défense et aux missions de maintien de la paix, afin de maximiser le soutien international aux objectifs de défense du Vietnam.

Pour continuer à consolider le leadership et le développement de l'organisation du Parti au sein de l'Armée populaire vietnamienne, le président a insisté sur la nécessité de se concentrer sur le renforcement des capacités de direction et de la force de combat des comités et organisations du Parti à tous les niveaux ; de défendre le centralisme démocratique, de promouvoir l'autocritique et la critique constructive, et d'améliorer les mesures de contrôle et de lutte contre la corruption afin de prévenir toute dégradation et de favoriser une « auto-évolution » et une « auto-transformation » internes.

S'appuyant sur les fières traditions de l'héroïque Armée populaire du Vietnam, le président Luong Cuong a exprimé sa confiance dans le fait que la Commission militaire centrale, le ministère de la Défense et l'ensemble du personnel militaire accompliront avec succès leurs missions, unis au Parti et au peuple dans la sauvegarde de la Patrie, et ouvriront la voie à une nouvelle ère de développement, de prospérité et de bonheur pour le peuple vietnamien.

VNA/CVN