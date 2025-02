Mesures proactives pour atteindre les objectifs de croissance

Photo : VNA/CVN

Cependant, l'économie vietnamienne doit faire face à des défis significatifs pour répondre aux objectifs de croissance ambitieux de 2025, ce qui nécessite des solutions innovantes et des ajustements stratégiques.

L'inflation reste sous contrôle avec un indice des prix à la consommation (IPC) en hausse de 3,63% par rapport à l'année précédente. Le commerce extérieur s'est établi à 63,07 milliards d'USD. La balance commerciale a enregistré un excédent de 1,23 milliard d’USD pendant cette période. Les IDE enregistrés se sont élevés à 4,3 milliards d’USD, en hausse de 48,6%.

Cependant, la consommation intérieure a progressé plus lentement qu'avant la pandémie de COVID-19. Le commerce extérieur a reculé de 10,5% par rapport au mois précédent, avec des exportations en baisse de 4,3% et des importations en recul de 2,6%. Par ailleurs, la capacité d'absorption des capitaux de l'économie reste faible et le secteur immobilier fait face à d'importantes difficultés.

Pour atteindre une croissance de 8%, voire 10%, le gouvernement doit se concentrer sur un certain nombre de tâches essentielles. La priorité est accordée aux investissements, considérés comme un moteur essentiel de la croissance économique. Le renforcement de la stabilité macroéconomique et le soutien aux exportations sont également essentiels.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a insisté sur l'importance de diversifier les marchés et les produits, d'exploiter de nouveaux marchés, notamment au Moyen-Orient et en Amérique du Sud. Le gouvernement entend aussi optimiser les dépenses publiques et stimuler la consommation interne, etc.

VNA/CVN