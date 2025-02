Le Vietnam vise une croissance économique de 8% avec des solutions globales

Le vice-ministre du Plan et de l’Investissement, Trân Quôc Phuong, a présenté mercredi 5 février à Hanoi un ensemble de solutions globales pour propulser l’économie vietnamienne vers une croissance de 8% cette année, ouvrant la voie à des performances encore plus élevées à l’avenir.

Pour faire de cette vision une réalité, le ministère du Plan et de l’Investissement a proposé des ajustements aux objectifs spécifiques décrits dans la résolution n°153 de l’Assemblée nationale, qui seront présentés pour approbation lors de la 9e session extraordinaire de l’Assemblée nationale, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse régulière du gouvernement.

Le ministère élabore également une résolution gouvernementale distincte pour atteindre l’objectif de croissance de 8% fixé par le Comité central du Parti. Cette résolution fixera des objectifs de croissance spécifiques pour les localités et attribuera des indicateurs de performance clés aux ministères et agences. Les administrations locales sont encouragées à viser une croissance d’au moins 8% pour garantir que chacune contribue à la dynamique nationale.

Le responsable a souligné la nécessité d’affiner les cadres juridiques et institutionnels et de s’attaquer aux goulets d’étranglement dans les projets d’investissement. En procédant ainsi, a-t-il indiqué, le Vietnam peut rapidement débloquer des ressources et les canaliser vers l’économie.

Vers une voie verte

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a dirigé les efforts pour réduire les dépenses ordinaires à moins de 60% du budget de l’État, libérant ainsi davantage de fonds pour l’investissement.

Pour accélérer l’utilisation des investissements publics, la construction de projets clés, notamment les lignes ferroviaires Lào Cai – Hanoi – Hai Phong et Hanoi – Lang Son, va bientôt commencer. Les entreprises publiques, en particulier les plus importantes, sont également encouragées à mener des projets à grande échelle avec des retombées importantes pour stimuler la croissance des investissements.

Pour attirer davantage d’investissements privés et étrangers, en particulier dans les hautes technologies, le Vietnam met en œuvre une politique de «voie verte». Les parcs technologiques, les zones industrielles et de haute technologie serviront de moteurs de croissance clés, améliorant la compétitivité et favorisant une croissance économique durable.

D’autres solutions pour augmenter les exportations, la consommation intérieure, le tourisme et la production industrielle ont également été mises en avant.

Selon le responsable, l’avantage stratégique du Vietnam dans le paysage technologique mondial, en particulier dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) et d’autres technologies avancées, présente une opportunité vitale pour les percées scientifiques et technologiques. Cette dynamique peut stimuler une nouvelle croissance et l’innovation.

Sur le plan financier, le vice-gouverneur de la Banque d’État du Vietnam, Dào Minh Tu, a annoncé un objectif de croissance du crédit de 16 % pour cette année.

Le programme de la banque centrale comprend le contrôle de l’inflation, la stabilisation de la monnaie, le soutien de la croissance et le maintien des principaux équilibres de l’économie.

La politique monétaire sera gérée de manière flexible mais stricte, en harmonie avec les politiques budgétaires et autres politiques macroéconomiques. Une approche équilibrée des taux d’intérêt sera utilisée pour attirer des capitaux, avec des outils de refinancement appropriés garantissant la liquidité des banques commerciales, a-t-il ajouté.

