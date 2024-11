La prochaine visite du roi du Cambodge contribuera au renforcement de la confiance politique entre les deux pays

>> Le Cambodge continue de soutenir les victimes des récentes catastrophes naturelles au Vietnam

>> Le Vietnam et le Cambodge renforcent leurs relations amicales

>> Vietnam - Cambodge : de nombreuses opportunités de coopération commerciale

Selon l’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Huy Tang, depuis son couronnement le 29 octobre 2004, le roi Norodom Sihamoni a effectué trois visites au Vietnam en 2006, 2012 et 2018. Sa prochaine visite sera la 4e au Vietnam.

Lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), l’ambassadeur Nguyên Huy Tang a indiqué que le roi Norodom Sihamoni aurait des entretiens et des entrevues avec tous les plus hauts dirigeants vietnamiens, contribuant au renforcement de la confiance politique entre les deux parties, à la promotion de la coopération dans tous les domaines.

Dans cet esprit, la visite contribuera certainement à approfondir les relations Vietnam - Cambodge selon la devise "Bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération intégrale, durabilité à long terme", a déclaré le diplomate vietnamien.

À propos des réalisations récentes dans les relations entre les deux pays, Nguyên Huy Tang a notamment souligné les visites régulières des dirigeants des deux pays au profit de l’approfondissement de la confiance politique et de la définition d’orientations pour les relations entre les deux pays.

L’ambassadeur a en outre indiqué que les deux parties accordaient une grande importance à leur coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense, contribuant ainsi à la préservation de l’environnement pacifique et stable au service de la coopération et du développement.

En matière d'affaires étrangères, les deux parties se sont régulièrement consultées sur les questions liées aux intérêts bilatéraux ainsi que sur les questions régionales et internationales, garantissant que les deux parties traitent conjointement les questions régionales et internationales de manière harmonieuse, assurant les intérêts et la souveraineté de chaque pays, a-t-il ajouté.

Sur le plan économique, Nguyên Huy Tang a indiqué que le Vietnam était l'un des 10 plus grands pays et territoires investissant au Cambodge et que le commerce bilatéral s’était chiffré à 8,4 milliards d’USD au cours des 10 premiers mois de l’année.

C'est une base pour mettre en œuvre l'objectif ambitieux fixé par les deux Premiers ministres de porter le commerce bilatéral entre le Vietnam et le Cambodge à 20 milliards d’USD dans les temps à venir, a estimé l’ambassadeur vietnamien.

Pour les temps à venir, Nguyên Huy Tang a insisté sur la nécessité de sensibiliser constamment à l’importance et au rôle des relations bilatérales dans le développement de chaque pays, de chercher à faire de l'économie le moteur des relations bilatérales et un facteur garantissant le développement durable des relations entre les deux pays. Il a également souligné l’importance de poursuivre la coopération en matière de sécurité et de défense – l’un des piliers importants des relations bilatérales, contribuant ainsi à garantir un environnement pacifique, stable et sûr afin que le Vietnam et le Cambodge continuent de se développer fortement.

Sur cette base, les deux parties devront mener de bonnes consultations mutuelles dans le cadre de mécanismes bilatéraux et multilatéraux, notamment sur les questions liées aux intérêts des deux pays. Il leur est nécessaire d’échanger et partager activement des informations pour garantir l'harmonie des intérêts entre les deux pays, a-t-il estimé.

Il est également nécessaire de continuer à améliorer la qualité de la coopération entre les organes législatifs des deux pays, entre les ministères, les agences, les localités, les organisations politiques et les échanges entre les peuples.

De plus, il est important de continuer à promouvoir la communication auprès des peuples des deux pays sur l'importance des relations Vietnam - Cambodge afin de promouvoir le sens des responsabilités dans la préservation et le développement des relations Vietnam - Cambodge pour le développement de chaque pays et pour le bonheur des deux peuples

VNA/CVN