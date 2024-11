Vietnam - Cambodge : de nombreuses opportunités de coopération commerciale

Ces dernières années, la coopération économique et commerciale entre le Vietnam et le Cambodge a abouti à de nombreux résultats et le Vietnam est l'un des principaux partenaires commerciaux du Cambodge.

Dans ce contexte, la visite officielle au Cambodge et la participation du président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, à la 12e assemblée générale de la Conférence internationale des partis politiques asiatiques (ICAPP) et à la 11e session plénière du Parlement international pour la tolérance et la paix (IPTP) du 21 au 24 novembre, promettent d'ouvrir de nombreuses opportunités de coopération dans les relations entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Selon le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, les relations commerciales entre les deux pays se sont fortement développées, contribuant à promouvoir le développement socio-économique de chaque pays et à la création de conditions nécessaires pour consolider et renforcer la coopération intégrale entre les deux pays.

En 1998, année où l'accord commercial Vietnam - Cambodge a été signé, le commerce bilatéral n'était que de 117 millions de dollars. Il s’est élevé à 10,57 milliards de dollars en 2022, en hausse de près de 11% par rapport à 2021. Cependant, en 2023, dans le contexte économique difficile, il n’a atteint que 8,6 milliards de dollars, soit une baisse annuelle de 19,5%. Au cours des dix premiers mois de 2024, les échanges commerciaux bilatéraux se sont chiffrés à 8,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 17,5% en rythme annuel. Le Vietnam est actuellement le plus grand partenaire commercial du Cambodge au sein de l’ASEAN.

Selon des économistes, le système de mécanismes et de politiques en matière de commerce et de commerce frontalier entre les deux pays s’améliore de plus en plus. Les infrastructures au service des activités commerciales frontalières sont de plus en plus développées par les gouvernements. Les provinces frontalières coopèrent activement pour contribuer à la consolidation et au développement des relations amicales, à la promotion des échanges économiques, culturels et sociaux, à la création d'emplois et à la garantie de la sécurité.

L'ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Huy Tang, a déclaré qu'en 2024 et dans les années prochaines, le Vietnam continuerait à promouvoir une coopération globale avec le Cambodge. En parallèle, le Vietnam et le Cambodge continueront de se coordonner dans la mise en œuvre des documents de coopération déjà signés tels que l'accord sur le commerce frontalier entre les deux pays, l'accord sur la promotion du commerce bilatéral pour la période 2023-2024. En outre, les milieux d’affaires des deux pays favoriseront la recherche de bonnes opportunités d'investissement et de commerce dans les temps à venir.

C'est sur cette base que le Vietnam et le Cambodge pourraient porter le commerce bilatéral à 20 milliards de dollars comme prévu.

Afin de stimuler les exportations vietnamiennes vers le Cambodge, des experts estiment qu’il est nécessaire aux entreprises vietnamiennes de comprendre clairement les documents signés entre les deux pays pour profiter des incitations et éviter les difficultés lors des procédures de dédouanement, de tirer parti des programmes de promotion du commerce pour trouver des partenaires et des clients, développer leurs marques...

Pour améliorer leur compétitivité, des spécialistes conseillent également aux entreprises vietnamiennes de s’intéresser à l'ouverture de bureaux de représentation et à l'investissement dans les réseaux de distribution...

VNA/CVN