La visite du Premier ministre en Suède promet de dynamiser la coopération bilatérale

>> Têt 2024 : programme "Printemps de l'amour" en Suède

>> Le Vietnam et la Suède renforcent leur coopération scientifique et technologique

>> Transmettre un message de paix et de coopération et de développement

>> La visite du Premier ministre vietnamien en Suède marquera une étape importante

Selon l’ambassadeur du Vietnam en Suède, Trân Van Tuân, il s’agit de la première visite d’un chef de gouvernement vietnamien dans ce pays nordique depuis 2019. Cette visite constitue un événement politique et diplomatique marquant dans les relations bilatérales.

La Suède, premier pays occidental à reconnaître le Vietnam en 1969, a longtemps soutenu son développement. Entre les années 1970 et 2013, elle a accordé au Vietnam 3,46 milliards de dollars d’aide non remboursable, contribuant à la reconstruction du pays après la guerre, à la réduction de la pauvreté et à l’intégration internationale du pays.

Depuis 2013, les relations bilatérales se sont développées sur la base d’un partenariat égal et mutuellement bénéfique. Les échanges commerciaux et les investissements mutuels progressent. Selon les Douanes vietnamiennes, les échanges bilatéraux ont atteint 580,44 millions de dollars au cours des quatre premiers mois de 2025.

Concernant les investissements, le groupe suédois Syre vient de signer un protocole d'accord avec la province de Binh Dinh pour la construction d'une usine de recyclage de polyester de haute technologie, d'un montant de 700 millions à 1 milliard de dollars. Si ce projet est mené à bien, il s'agira du plus important investissement suédois jamais réalisé au Vietnam.

Face aux évolutions rapides du contexte international, le renforcement de la coopération bilatérale devient de plus en plus nécessaire. La visite du Premier ministre Pham Minh Chinh devrait ouvrir de nouvelles perspectives dans de nombreux domaines.

Durant son séjour, le chef du gouvernement vietnamien aura des rencontres avec les dirigeants suédois, des hommes d’affaires, des chercheurs, des experts et des représentants de la diaspora vietnamienne. Plusieurs accords devraient être signés, couvrant divers secteurs.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties travailleront sur les mesures visant à renforcer la coopération dans la politique, l’économie, les sciences et les technologies, l’innovation, l’éducation et la formation, la culture, le tourisme, le développement durable…

Elles échangeront également sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun. La visite marquera la volonté commune de porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.

Outre la promotion de la diplomatie politique et la stimulation des investissements et des échanges commerciaux, les relations bilatérales mettront désormais l'accent sur la coopération dans le développement des sciences, des technologies et de l'innovation. Ces domaines correspondent parfaitement aux besoins, au potentiel et aux atouts des deux parties.

La mise en place d'un nouveau cadre de relations dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation permettra aux deux pays de tirer parti de leurs potentiels et atouts respectifs pour se développer ensemble dans la nouvelle ère.

Parmi les domaines potentiels de coopération entre les deux parties figurent : la transformation numérique, le développement des infrastructures, le recyclage des déchets, les énergies renouvelables, les semi-conducteurs, la santé, l'industrie pharmaceutique, la formation professionnelle de haut niveau, etc.

De nombreuses entreprises des deux pays dans ces domaines se réjouissent de promouvoir cette coopération prochainement, a conclu l’ambassadeur Trân Van Tuân.

VNA/CVN