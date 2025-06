La visite du Premier ministre vietnamien en Suède marquera une étape importante

À l'invitation de son homologue suédois Ulf Kristersson, le Premier ministre Pham Minh Chinh, accompagné de son épouse Lê Thi Bich Trân et d'une délégation vietnamienne de haut rang, effectue une visite officielle en Suède du 11 au 13 juin.

Dans une interview accordée à la presse, l'ambassadeur de Suède au Vietnam, Johan Ndisi, a souligné que cette visite constituera un jalon important dans les relations durables et étroites entre les deux pays. Selon lui, la Suède souhaite renforcer sa coopération avec le Vietnam dans des domaines clés tels que le développement durable, l'innovation et la transformation numérique.

Cette visite ouvrira également de nouvelles perspectives en matière d'échanges éducatifs et culturels, ainsi que pour une collaboration accrue face aux défis mondiaux tels que le changement climatique et le développement inclusif.

Revenant sur les relations bilatérales, l'ambassadeur a rappelé que la Suède fut le premier pays occidental à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam, en 1969. Des projets emblématiques, tels que l'Hôpital central pédiatrique, l'Hôpital général Vietnam - Suède à Uông Bi et l'usine de papier de Bai Bang, témoignent de cette solidarité historique.

Avec l'ouverture économique du Vietnam, ce partenariat s'est renforcé. Aujourd'hui, plus de 70 entreprises suédoises, parmi lesquelles ABB, AstraZeneca, Ericsson, Electrolux, H&M, IKEA, TetraPak et Hitachi Energy, opèrent au Vietnam, contribuant à l'innovation et à la création d'emplois.

La Suède et le Vietnam ne sont pas seulement des partenaires, mais aussi des amis de confiance. Ensemble, ils s'engagent à travailler sur de nombreuses questions majeures, notamment le développement durable et la transition numérique, reflétant une volonté commune de trouver des solutions intelligentes pour l'avenir.

Les deux pays disposent d'un potentiel considérable pour approfondir leur coopération dans des secteurs stratégiques. Dans un contexte mondial difficile, ils partagent une vision commune d'un commerce ouvert et fondé sur des règles.

Un exemple concret de cette collaboration est l'investissement récent de l'entreprise suédoise Syre dans la province de Binh Dinh (Centre), soutenant ainsi les objectifs de croissance verte du Vietnam. La Suède est prête à accompagner la transition énergétique du Vietnam par le biais d'investissements, de transferts de technologies et de dialogues politiques, notamment dans les domaines des énergies renouvelables et des technologies propres.

Les institutions financières suédoises, telles que la Société suédoise de crédit à l'exportation et l'Agence suédoise de crédit à l'exportation, envisagent de financer des projets d'infrastructures durables. Grâce à sa notation AAA, la Suède est bien positionnée pour aider le Vietnam à concrétiser ses ambitions en matière d'infrastructures à des coûts compétitifs.

L'ambassadeur a également mis l'accent sur l'importance de l'éducation et du développement des compétences. Depuis plusieurs décennies, des milliers de Vietnamiens - étudiants, médecins, ingénieurs ou artistes - ont étudié ou travaillé en Suède, favorisant les échanges de connaissances et renforçant les liens d'amitié entre les deux peuples.

Toutes ces initiatives posent les bases solides d'un partenariat tourné vers l'avenir, bénéfique tant pour les deux pays que pour la stabilité régionale et mondiale. Le Vietnam a accompli des progrès remarquables sur la voie du développement, devenant une économie dynamique.

Grâce à l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA), les entreprises des deux parties disposent de nouvelles opportunités en matière de coopération, de planification stratégique et de réduction des barrières commerciales, stimulant ainsi la croissance économique pour l'Europe et l'Asie. Par exemple, les droits d'importation sur les voitures européennes seront entièrement supprimés d'ici à 2030, facilitant l'accès des consommateurs vietnamiens aux véhicules suédois, a-t-il précisé.

Par ailleurs, le Vietnam est devenu un acteur respecté sur la scène régionale et mondiale, grâce à une diplomatie proactive et à son attachement au multilatéralisme. Sa participation active à l'ASEAN, aux Nations unies et à divers accords commerciaux illustre son influence croissante.

Dans un monde en mutation, la diplomatie est plus essentielle que jamais. Il est crucial que des pays comme le Vietnam et la Suède maintiennent un cadre juridique souple et des politiques diplomatiques flexibles, à même de répondre à un environnement international en constante évolution.

Les efforts du Vietnam dans la lutte contre le changement climatique et pour l'intégration économique témoignent de son engagement en faveur d'un développement inclusif et durable, ainsi que d'un ordre international fondé sur des règles.

La Suède considère le Vietnam comme un partenaire fiable et s'engage à renforcer la coopération, l'innovation et le partage des connaissances pour construire un avenir durable et commun, a conclu l'ambassadeur suédois.

