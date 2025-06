Le Laos salue l'entrée du Vietnam dans l’ère de progrès national

Dans l'article intitulé Construire les aspirations nationales, promouvoir la force humaine, faire entrer le Vietnam dans l'ère de progrès, Pasaxon souligne que le Vietnam se trouve à un moment charnière de son histoire, rassemblant les conditions nécessaires pour se développer.

L’article met en lumière les conditions favorables comme la vision stratégique du Parti communiste vietnamien, une base socio-économique stable, une jeunesse hautement qualifiée, une ouverture croissante sur le monde… Autant de facteurs qui, selon Pasaxon, propulsent le pays vers ce que le journal décrit comme une véritable "ère de progrès".

Selon cet article, "l'ère de progrès" apporte des contenus stratégiques profonds et distincts par rapport à la phase de développement précédente, marquant une époque de développement fondée sur l'intelligence artificielle et la créativité.

L'ère valorise la culture vietnamienne ; met l’accent sur l’homme avec les politiques se concentrant sur l'amélioration de la qualité de vie des citoyens dans tous les domaines, de l'éducation à la santé, en passant par l'environnement, le développement spirituel et la liberté de création ; s’oriente vers l'égalité et aussi une nouvelle place dans la région et dans le monde de la nation vietnamienne.

L'article conclut que le Vietnam se positionne comme un pays en développement, tout en adoptant la mentalité d'un pays progressiste, s'intégrant à la structure mondiale et affirmant son identité propre.

Sur le plan diplomatique, le Vietnam continue d'être proactif et actif dans la construction d'une communauté ASEAN unie, jouant un rôle de pont entre les grandes économies, promouvant des relations diplomatiques pacifiques et un développement durable. En matière de coopération au développement, le Vietnam s'engage à promouvoir l'égalité dans le monde, à partager ses expériences de développement avec les pays en transition et à contribuer au progrès de l'humanité.

En termes d’identité culturelle, le Vietnam a apporté au monde des valeurs culturelles uniques, l’image d’un pays à la fois moderne et humaniste, résilient mais à l’esprit de paix.

VNA/CVN