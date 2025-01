Le Vietnam parmi les 12 destinations de lune de miel les plus abordables au monde

Photo : Le Veranda/CVN

"Offrant des alternatives moins coûteuses aux destinations trop touristiques, le Vietnam a de quoi satisfaire tous les types de couples en lune de miel", a noté le magazine américain, rassurant les tourtereaux économes en énumérant de nombreuses destinations de lune de miel à la fois luxueuses et abordables.

"Vous aimez faire de la randonnée ? Profitez des vues panoramiques sur la vallée de Muong Hoa ou la montagne Fansipan à Sapa, province de Lào Cai (Nord). Vous recherchez un voyage rempli de gastronomie et de culture ? Rendez-vous dans la capitale, Hanoï, et réservez un séjour au luxueux Sofitel Legend Metropole, une oasis d'où vous pourrez vous aventurer pour déguster des bols fumants de +pho+ et des +banh mi + copieux", a-t-il suggéré.

"Les couples intéressés par les plages, les soins de spa et la détente peuvent se rendre à Côn Dao, un archipel au large de la côte de la province de Bà Ria-Vung Tàu (Sud), qui permet une lune de miel abordable remplie de plages de sable blanc et de sentiers pittoresques. Découvrez le complexe hôtelier Six Senses de Côn Dao, qui se trouve dans un parc national et marin protégé avec de nombreux fronts de mer", a ajouté Travel + Leisure.

Pour ceux qui recherchent un voyage rempli de nourriture et de culture, ils devraient se rendre dans la capitale de Hanoï et réserver un séjour au luxueux Sofitel Legend Metropole, une oasis d’où les couples peuvent s’aventurer pour des bols fumants de phở (nouilles) et de délicieux bánh mì (pain), a partagé le magazine de voyage.

Photo : CTV/CVN

Le Mexique arrive en tête de la liste, le pays nord-américain continuant d’attirer les jeunes mariés américains avec certaines des plus belles plages du monde, des ruines mayas et aztèques, ainsi qu’une cuisine et des cocktails de qualité. De nombreux complexes hôteliers à travers le Mexique, en particulier ceux situés sur la côte, proposent des forfaits lune de miel abordables, a-t-il écrit.

Le Guatemala est un endroit où les prix bas aideront les touristes à passer une lune de miel agréable tout en respectant leur budget, tandis que la Jamaïque, le pays de la bonne humeur, des montagnes, des forêts tropicales et des belles plages, arrive respectivement deuxième et troisième.

Les autres destinations de lune de miel abordables à l’échelle mondiale comprennent les Bermudes, le Belize, Key Largo en Floride, les vallées de Napa et de Sonoma en Californie, Honolulu à Hawaï, le Costa Rica, le Portugal et le Canada.

Selon Travel + Leisure, une étude de The Knot a révélé qu’il existe de nombreuses destinations de lune de miel à la fois luxueuses et abordables. Parmi tous les pays, le Vietnam a été élu meilleur endroit pour les gourmets, le Mexique a remporté le titre de meilleure destination touristique, la Jamaïque a été sacrée meilleure escapade tout compris et les Bermudes ont été élues meilleure destination pour un week-end prolongé.

VNA/CVN