Le Vietnam en passe de devenir la première destination touristique à l'ère du numérique

Le site Internet singapourien a publié un article affirmant que le Vietnam est en train de créer un environnement idéal pour un écosystème numérique florissant et des avancées technologiques dans le secteur du tourisme, grâce à ses plus de 78 millions d'utilisateurs d'Internet et à 73,3% de la population active sur les réseaux sociaux.

>> Sa Pa attire les touristes à l'occasion de Noël et du Nouvel An 2025

>> Dà Nang figure parmi les meilleurs endroits à visiter en Asie en 2025

>> Le Vietnam devient une destination prisée des ultra-riches en 2024

Photo : VNA/CVN

Selon l'article, publié le 30 décembre, une infrastructure numérique robuste permet au pays d'exploiter des solutions innovantes, offrant à la fois commodité et efficacité aux touristes et aux prestataires de services.

En tant que l'une des économies numériques à la croissance la plus rapide de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), le Vietnam a adopté des initiatives de transformation numérique défendues par le gouvernement et les principaux acteurs de l'industrie du tourisme. Des technologies telles que l'Internet des objets (IoT), l'intelligence artificielle (IA), la réalité virtuelle et augmentée (VR/AR) et le big data révolutionnent le secteur.

Ces avancées optimisent non seulement l’expérience des visiteurs, mais rationalisent également les opérations des prestataires de services touristiques, en s’alignant sur des objectifs plus larges de développement durable et en favorisant une collaboration plus étroite entre les parties prenantes pour créer un écosystème touristique plus résilient et adaptable.

L’article cite également un rapport sur les habitudes de voyage des Vietnamiens qui met en évidence l’utilisation généralisée d’outils tels que les cartes numériques, les portefeuilles électroniques et les agences de voyages en ligne (OTA). Ces outils sont devenus essentiels pour les voyageurs modernes, offrant une navigation fluide, des transactions sans espèces et des options de réservation pratiques. Alors que des technologies plus avancées telles que les billets électroniques, les assistants virtuels et les services hôteliers intelligents en sont encore aux premiers stades d’adoption, leur présence croissante transforme le voyage en une expérience plus interactive et personnalisée, a-t-il déclaré.

L’article indique également que les applications numériques ont été promues grâce aux efforts de coopération entre les offices de tourisme, les fournisseurs de technologie et les entreprises locales, visant à offrir une expérience de voyage connectée et transparente. Des systèmes de transport intelligents aux services touristiques intégrés, ces initiatives favorisent un écosystème touristique plus dynamique et plus efficace.

Une croissance remarquable

L’article note que l’industrie touristique du Vietnam a connu une croissance remarquable ces dernières années. Le pays a accueilli plus de 15,8 millions de touristes internationaux au cours des 11 premiers mois de cette année, soit une augmentation de 41% par rapport à la même période en 2023. Des destinations populaires telles que Hô Chi Minh-Ville, Phu Quôc, Dà Nang, Hanoï et Nha Trang continuent d'attirer des visiteurs, en partie grâce à leur intégration d'outils et de plateformes numériques qui améliorent l'expérience des visiteurs.

Photo : VNA/CVN

Il estime que le secteur touristique vietnamien est prêt à tirer davantage parti de l'innovation numérique. L'investissement continu dans les technologies émergentes, combiné à une forte concentration sur l'amélioration de l'expérience utilisateur, garantira que le Vietnam reste compétitif sur le marché mondial du tourisme. Dans le même temps, favoriser la culture numérique et construire une infrastructure technologique résiliente sera essentiel pour soutenir la croissance à long terme.

L'article conclut qu'avec un objectif ambitieux d'accueillir 17 à 18 millions de visiteurs internationaux d'ici la fin de l'année, l'engagement du Vietnam en faveur de la transformation numérique du tourisme sert de modèle aux autres marchés émergents. En adoptant la technologie et en privilégiant les pratiques durables, le pays est en bonne voie pour devenir une destination de voyage de premier plan à l'ère numérique, a-t-il ajouté.

VNA/CVN