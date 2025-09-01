Luong Cuong reçoit le président de l’Assemblée populaire nationale de Chine, Zhao Leji

Le président Luong Cuong a reçu, lundi 1 er septembre à Hanoï, le membre du Comité permanent du Politburo et président de l’Assemblée populaire nationale de Chine, Zhao Leji, en visite officielle au Vietnam pour assister au 80 e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du Vietnam, et coprésider la première session du mécanisme de coopération interparlementaire Vietnam - Chine.

Le chef de l’État vietnamien a remercié le Comité central du Parti communiste chinois (PCC) d’avoir envoyé le camarade Zhao Leji à la tête d’une délégation de haut rang du PCV et de l’État chinois assister au 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale, le 2 septembre. Il a adressé ses meilleurs vœux au secrétaire général et président chinois Xi Jinping, ainsi qu’aux autres dirigeants chinois clés.

Félicitant la Chine pour ses réalisations en matière de développement national, le président Luong Cuong a souligné qu’en tant que "bon voisin, bon ami, bon camarade et bon partenaire" de la Chine, le Vietnam est convaincu que le Parti, l’État et le peuple chinois mettront en œuvre avec succès les objectifs du 20e Congrès national du PCC, atteindront dans les délais l’objectif du "deuxième centenaire" et que la Chine deviendra une puissance socialiste moderne, prospère, civilisée, harmonieuse et belle, contribuant de plus en plus à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Le président de l’Assemblée populaire nationale de Chine, Zhao Leji, s’est dit honoré d’avoir été envoyé par le Comité central du PCC, directement par le secrétaire général et président chinois Xi Jinping, visiter le Vietnam et assister au grand anniversaire du Vietnam.

Il a félicité le Parti, l’État et le peuple vietnamiens pour leur grande victoire dans l’œuvre de libération et de réunification nationale, ainsi que pour leurs réalisations historiques dans le processus de développement, et pour avoir progressé à pas ferme sur le chemin vers le socialisme, conformément à la situation du Vietnam. Le camarade Zhao Leji a souhaité le succès du XIVe Congrès national du PCV, ouvrant une nouvelle ère pour la nation vietnamienne.

Soulignant l’importance des relations Vietnam - Chine dans la politique étrangère de chaque pays, les deux dirigeants ont convenu que les relations amicales et les sentiments étroits entre les deux partis et les deux pays se consolident et se renforcent chaque jour davantage. Les dirigeants clés des deux partis et des deux pays se rencontrent régulièrement, échangent des stratégies et sont parvenus à une conception commune sur la construction d’une communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique, conformément à l’orientation des «six plus».

Les deux parties ont hautement apprécié les résultats de la première session du Comité de coopération entre les deux organes législatifs, affirmant que le succès de la session a marqué un nouveau jalon dans le développement de la coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam et l’Assemblée populaire nationale de Chine, apportant une contribution importante au développement des relations entre les deux partis et les deux pays.

Le président Luong Cuong a exhorté les deux parties à renforcer leur solidarité et à se coordonner pour mettre en œuvre les accords de haut niveau conclus entre les deux partis et les deux pays.

Il a espéré que que les deux parties continueront à consolider les bonnes bases politiques que les deux partis et les deux pays ont travaillé dur pour construire ; y compris la mise en œuvre efficace des échanges de délégations de haut niveau entre les deux pays ; le renforcement de la coopération substantielle en matière de défense, de sécurité et d’affaires étrangères ; une coordination étroite pour organiser avec succès la première réunion du mécanisme de dialogue au niveau des ministres des Affaires étrangères, de la Défense et de la Police.

Le chef de l’État vietnamien a plaidé pour la promotion continue du rôle des deux organes législatifs dans la construction d’un corridor juridique et de politiques ouvertes, facilitant ainsi la coopération dans tous les domaines, notamment pour les projets clés, emblématiques des relations bilatérales, tels que les trois projets de construction de lignes ferroviaires à écartement standard reliant les deux pays.

Il a également proposé que l’Assemblée nationale du Vietnam et l’Assemblée populaire nationale de Chine renforcent leurs échanges d’expérience en matière de législation et de surveillance, ainsi que dans la mise en œuvre de leurs missions professionnelles.

Concernant la question de la Mer Orientale/Mer de Chine méridionale, le président Luong Cuong a souhaité que les deux parties gèrent de manière satisfaisante les différends, maintiennent un environnement pacifique et stable et ne laissent pas cette question affecter les relations entre les deux partis et les deux pays.

Le président de l’Assemblée populaire nationale de Chine, Zhao Leji, affirmé la volonté de la Chine de renforcer les contacts de haut niveau et à tous les niveaux avec le Vietnam, de consolider constamment la confiance politique, de renforcer la coopération substantielle et de consolider l’amitié entre les deux peuples.

En tant qu’organe législatif suprême, l’Assemblée populaire nationale de Chine coordonnera et facilitera les efforts des agences compétentes pour promouvoir la connectivité stratégique, les infrastructures de transport, le commerce et l’investissement, apportant des avantages concrets aux deux pays, a-t-il déclaré.

L’Assemblée populaire nationale de Chine continuera de collaborer étroitement avec l’Assemblée nationale du Vietnam pour mettre en œuvre efficacement la conception commune de haut niveau, concrétiser les résultats de la première session, et approfondir les échanges amicaux et la coopération substantielle entre les deux organes législatifs, contribuant ainsi à promouvoir le partenariat de coopération stratégique global et la communauté d’avenir Chine - Vietnam de portée stratégique vers un développement continu et substantiel dans les temps à venir, a-t-il encore indiqué.

