La presse brésilienne salue le partenariat stratégique avec le Vietnam

Le 5 juillet, le site brésilien Novaresistencia a publié un article sur la connectivité entre le Vietnam et Brésil, à l’occasion de la participation du Premier ministre Pham Minh Chinh au Sommet élargi des BRICS 2025 et de ses activités bilatérales dans ce pays d’Amérique du Sud.

L’article estime que les relations Vietnam - Brésil connaissent un développement vigoureux, devenant un symbole vivant de la coopération Sud-Sud dans un monde multipolaire et compétitif.

Le Vietnam et le Brésil ont établi leurs relations diplomatiques le 8 mai 1989. Avec l’établissement de leur partenariat stratégique en 2024, les deux pays ouvrent une nouvelle ère de coopération globale.

L’article souligne que le commerce bilatéral entre le Vietnam et le Brésil est passé de 1,5 milliard de dollars en 2011 à plus de 7,7 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation de plus de cinq fois en un peu plus d’une décennie. Cette croissance reflète la complémentarité stratégique entre les deux économies.

Avec pour objectif d’atteindre un commerce bilatéral de 10 milliards de dollars en 2025 et de 15 milliards de dollars en 2030, les deux pays posent les bases d’une phase de coopération économique approfondie.

L’article met en avant que le partenariat stratégique entre le Vietnam et le Brésil constitue un symbole de solidarité et d’aspiration des pays en développement. Fondé sur la confiance politique, dynamisé par la coopération économique et commerciale, et renforcé par la diplomatie culturelle, les deux pays construisent un modèle de coopération exemplaire, contribuant à la paix et à la stabilité mondiales.

VNA/CVN