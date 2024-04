La présidente par intérim Vo Thi Anh Xuân reçoit l'ambassadeur du Japon au Vietnam

>> Promouvoir le rôle des deux Partis au pouvoir dans des relations Vietnam - Japon

>> Les relations Vietnam - Japon se trouvent à leur apogée

>> L'ambassadeur du Japon reçoit l’insigne "Pour la paix et l'amitié entre les nations"

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

La présidente par intérim Vo Thi Anh Xuân a hautement apprécié les émotions, l'enthousiasme et les efforts de l'ambassadeur Yamada Takio pour promouvoir les relations multiformes entre le Vietnam et le Japon.

Elle a également félicité l'ambassadeur Yamada Takio pour avoir coordonné et présidé l'organisation de nombreuses activités à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques.

Elle a espéré avec ses expériences, sa compréhension et son affection pour le Vietnam, quel que soit le poste qu'il occupe, l'ambassadeur continuera à contribuer aux relations entre les deux pays dans tous les domaines, notamment l'économie, l'investissement, attirer les investissements japonais dans de nouveaux domaines tels que la haute technologie, les semi-conducteurs, l'informatique..., promouvoir la coopération professionnelle, la formation des ressources humaines…

Coopération dans de nouveaux domaines

L'ambassadeur Yamada Takio a affirmé, de son côté, que la coopération entre le Vietnam et le Japon présente encore beaucoup de potentiel, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce, du tourisme et de la coopération dans de nouveaux domaines tels que la haute technologie et les semi-conducteurs.

Il a déclaré que le gouvernement japonais était très intéressé par l'innovation et la créativité, ajoutant que c'est également un domaine que le Vietnam accorde en priorité au développement. Les deux parties peuvent renforcer leur coopération dans ce domaine à l'avenir.

Il a affirmé que, quelle que soit sa position, il déploierait des efforts et soutiendrait le développement de relations de coopération amicales entre le Vietnam et le Japon, contribuant à approfondir les relations de partenariat stratégique intégral bilatéral.

VNA/CVN