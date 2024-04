An Giang

Commémoration des victimes massacrées lors de la guerre de défense de la frontière Sud-Ouest

>> Le 44e anniversaire de la victoire du 7 janvier 1979 célébré à Hô Chi Minh-Ville

>> Célébration du 45e anniversaire de la victoire de la défense de la frontière Sud-Ouest

>> Rencontre à l’occasion des 45 ans de la Victoire de la guerre de défense de la frontière Sud-Ouest

>> Les 45 ans de la victoire de la défense de la frontière Sud-Ouest célébrés à Hanoï

>> Les 45 ans de la victoire de la défense de la frontière Sud-Ouest commémorés à Tây Ninh

Photo : VNA

Un parc culturel et une stèle commémoratifs des habitants du bourg de Ba Chuc tués par le régime génocidaire de Pol Pot en 1978 (du 18 avril 1978 au 30 avril 1978) ont été inaugurés.

La 46e cérémonie commémorative des personnes massacrées lors de la guerre de défense de la frontière sud-ouest du Vietnam a également été organisée.

Le parc culturel et la stèle commémoratifs des habitants de Ba Chuc tués par le régime génocidaire de Pol Pot en 1978 ont été construits avec un budget total de 5,71 milliards de dôngs.

Pham Minh Hiên, secrétaire du Comité du Parti de Ba Chuc et président du Comité populaire de ce bourg, a déclaré que l'organisation de la cérémonie commémorative visait à faire connaître le passé aux générations futures, à les encourager à chérir la paix et à mener des efforts pour le développement local et national.

VNA/CVN