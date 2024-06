Dông Thap étudie 52 variétés de lotus

Selon le Service de l'agriculture et du développement rural de la province de Dông Thap, cette localité a stocké, multiplié, planté et étudié 52 types de variétés de lotus pour la production et le développement des plantes ornementales.

Actuellement, la superficie de cultures de lotus à Dông Thap est de 1.800 ha. La principale variété est le lotus rose de Dông Thap. La province propose actuellement 120 produits alimentaires et cosmétiques à base de lotus. Elle a 59 produits de lotus classés produits OCOP (One Commune, One Product. À chaque commune son produit). Il existe 200 plats et boissons à base de lotus.

VNA/CVN