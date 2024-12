Thaïlande : la police arrête deux suspects suite à l'explosion meurtrière

Les autorités thaïlandaises ont arrêté deux suspects en rapport avec l'explosion d'une bombe lors d'un festival annuel dans la province de Tak (Nord), qui a fait trois morts et 48 blessés, a déclaré samedi 14 décembre la police.

>> La Thaïlande s'attend à une augmentation des revenus du tourisme

>> Thaïlande : trois morts et 39 blessés dans l'explosion d'une bombe dans la province de Tak

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon Archayont Kraithong, porte-parole de la Police nationale, une première enquête a révélé que l'un des suspects avait avoué avoir porté l'engin explosif, ajoutant que le motif provenait de griefs de la part des deux suspects envers un groupe de jeunes locaux.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, la Première ministre Paetongtarn Shinawatra a exprimé ses plus sincères condoléances aux familles des personnes décédées et blessées dans l'explosion survenue vendredi 13 décembre peu avant minuit.

La Première ministre a ordonné à la police et aux agences de sécurité d'enquêter rapidement sur l'incident, d'appréhender les auteurs et de les traduire en justice, et de demander aux autorités compétentes de renforcer les mesures de sécurité lors de tous les festivals à venir pour assurer la sécurité publique.

Xinhua/VNA/CVN