La Thaïlande verse des investissements dans cinq industries futures

>> La Thaïlande prévoit d'améliorer les mesures de sécurité des services bancaires mobiles

>> Thaïlande : les fusions d'entreprises triplent en 2024

Le plan de promotion des investissements devrait aider la Thaïlande à atteindre une croissance économique de plus de 3%, a-t-il déclaré, citant un résumé fourni par Prommin Lertsuridej, secrétaire général du Premier ministre Paetongtarn Shinawatra. Les cinq industries sont les centres de données, l’intelligence artificielle (IA), les véhicules électriques, l’agriculture de précision et la technologie alimentaire. Le gouvernement estime qu’au moins 800 milliards de THB (23,2 milliards d'USD) provenant d’investisseurs locaux et internationaux seront investis dans ces cinq industries cette année seulement. Les plans de promotion connexes, comme celui visant à attirer des partenaires de la chaîne d’approvisionnement pour les cinq industries ciblées, devraient également attirer davantage d’investissements en Thaïlande cette année et dans les années à venir, a déclaré Jirayu.

VNA/CVN