Les ambassadeurs de l'ASEAN à Cuba apprécient le rôle du Vietnam

Les ambassadeurs du Cambodge, du Laos, de l'Indonésie, du Myanmar et de la Malaisie ont hautement apprécié le rôle du Vietnam dans la présidence tournante du Comité de l'ASEAN à La Havane (ACHC) au cours des six derniers mois de 2024 pour renforcer les relations entre ce bloc et Cuba.

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie de passation de la présidence tournante de l'ACHC au Cambodge, l'ambassadeur du Vietnam à Cuba, Lê Quang Long, a résumé les activités du bloc au cours des six derniers mois de 2024, notamment l'organisation d'événements et les contacts avec les responsables locaux pour renforcer l'amitié et la solidarité au sein de l'ASEAN et la promotion de la compréhension entre l’ASEAN et Cuba.

En assumant la présidence tournante de l'ACHC, l'ambassadeur du Cambodge, Chea Thireak, s'est engagé à faire tout son possible pour promouvoir les activités de l'ACHC, renforçant ainsi les relations avec Cuba dans tous les aspects, en particulier économiques et commerciaux, d'investissement, de tourisme et de culture.

Lors de l'événement, les ambassadeurs des pays de l'ASEAN à Cuba (Cambodge, Laos, Indonésie, Myanmar, Malaisie et Vietnam) et au Timor-Leste ont affirmé l'importance de renforcer la solidarité au sein du bloc ainsi que la promotion de la coopération avec Cuba contribuent à rehausser l’image et le prestige de l’ASEAN.

VNA/CVN