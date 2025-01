La PM thaïlandaise appelle à des efforts supplémentaires pour lutter contre la pollution de l'air par les PM2,5

La Première ministre thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra a demandé aux ministères et départements d'accélérer les efforts pour lutter contre la pollution de l'air par les PM2,5, notamment en arrêtant l'achat de canne à sucre brûlée, en réprimant les véhicules qui émettent de la fumée et en contrôlant strictement les chantiers de construction.

Le porte-parole du cabinet de la Premier ministre, Jirayu Huangsap, a déclaré que cet ordre intervenait alors que la saison du smog revenait en Thaïlande, avec des niveaux de PM2,5 à Bangkok de 60,9 microgrammes par mètre cube (mcg) le 8 janvier, supérieurs à la norme nationale de 37,5 mcg. Les PM2,5 font référence aux particules de poussière de 2,5 micromètres ou moins de diamètre, dont l'exposition à long terme est liée à des maladies chroniques, notamment des problèmes pulmonaires et cardiaques.

Pour lutter contre l'achat de canne à sucre brûlée, le Premier ministre a demandé au ministère de l'Industrie de mettre en œuvre davantage de mesures et a demandé au ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement de collaborer avec les agences compétentes pour définir des zones de contrôle de la pollution et faire appliquer les lois contre les personnes qui brûlent des forêts ou des cultures.

En outre, les ministères du Commerce et de l'Agriculture et d'autres agences compétentes ont été chargés de mettre en œuvre des mesures pour interdire les importations de canne à sucre et d'autres cultures qui entraînent des incendies de cultures, tandis que le ministère de la Défense a été chargé de coopérer avec le département des douanes et les agences de sécurité pour contrôler la contrebande de plantes dans les zones frontalières.

Le ministère des Transports et la police royale thaïlandaise ont reçu l'ordre de contrôler strictement les véhicules qui émettent de la fumée, en particulier les camionnettes et les bus de passagers, tandis que le ministère de l'Intérieur a été tenu de collaborer avec l'administration métropolitaine de Bangkok et les organisations locales pour garantir que les émissions des chantiers de construction ne dépassent pas les normes et de faire appliquer la loi contre les contrevenants.

La cheffe du gouvernement a également exhorté le ministère des Travaux publics et de l'Aménagement du territoire à rechercher des moyens de prévenir les émissions dans les projets de construction appartenant à l'État afin de lutter contre la pollution aux PM2,5 à long terme.

Les ministères de l'Économie et de la Société numériques, de l'Enseignement supérieur et de l'Environnement ont été chargés de développer une plateforme de collecte d'informations sur les points chauds et la ventilation de l'air afin d'aider les agences à lutter contre la pollution ; et le ministère des Affaires étrangères a été chargé de collaborer avec les pays voisins pour lutter contre la pollution de l'air aux frontières.

Par ailleurs, le Département de la prévention et de l'atténuation des catastrophes, les gouverneurs de province et les organisations locales ont été invités à se préparer à lutter contre les incendies, qu'ils soient dus à une catastrophe naturelle ou à des humains.

La dirigeante a également exhorté les agences à revoir les lois sous leur responsabilité et à proposer au Cabinet avant la fin de ce mois toute mesure visant à lutter durablement contre la pollution aux PM2,5 et à faire de la Thaïlande un pays à l'air pur.

