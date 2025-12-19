La plateforme "Visit Vietnam" donne la gestion touristique basée sur les données

La plateforme nationale de données touristiques du Vietnam, "Visit Vietnam", sera officiellement lancée samedi 20 décembre 2025 à Phu Quôc, dans la province d'An Giang (Sud), marquant le début d’une approche unifiée et fondée sur les données pour la gestion du tourisme.

La plateforme est parrainée par le gouvernement et développée en collaboration avec l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam (VNAT) et l'Association nationale des données (NDA), avec Sun Group étant responsable de son développement et de son exploitation.

"Visit Vietnam" permet la collecte et l’analyse en temps réel des données touristiques, offrant ainsi aux touristes, aux entreprises et aux autorités la possibilité de suivre l’évolution du marché jour après jour, voire heure par heure, depuis l’affluence touristique et les activités en cours jusqu’aux nouvelles tendances de consommation.

Lors de l’événement de lancement, le développeur de la plateforme présentera son architecture, ses projets d’expansion et une démonstration en direct. Les visiteurs pourront ainsi découvrir concrètement comment les données sont affichées et analysées, au-delà du simple visionnage de vidéos promotionnelles.

L’événement accueillera également des partenaires nationaux et internationaux de données et de paiement, tels que Visa et la National Citizen Bank (NCB) soulignant ainsi l’ambition de la plateforme de construire un écosystème de données multi-sources reflétant plus fidèlement les flux de visiteurs, l’intérêt du marché et le pouvoir d’achat.

Le lancement de "Visit Vietnam" est perçu comme une première étape vers une gouvernance et une promotion du tourisme fondées sur les données, alors que le nombre d’arrivées internationales au Vietnam continue d’augmenter et que la nécessité d’optimiser les opérations dans les destinations devient de plus en plus pressante.

En 2023, Vietnam a accueilli 12,6 millions de visiteurs internationaux ; ce chiffre est passé à 17,6 millions en 2024 ; et en 2025, il devrait dépasser les 21 millions, soit un niveau nettement supérieur aux 18 millions enregistrés en 2019, avant la pandémie de COVID-19. Avec un taux de croissance d’environ 21%, le tourisme vietnamien est classé ONU Tourisme parmi les pays affichant la plus forte croissance au monde.

