Le Premier ministre Pham Minh Chinh termine sa tournée en Chine

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et une délégation vietnamienne de haut rang sont rentrés à Hanoï, jeudi 26 juin au soir, après un voyage de travail de trois jours en Chine. Ce déplacement comprenait la participation à la 16 e Réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial (FEM) à Tianjin et plusieurs activités bilatérales à Tianjin et Shanghai.

>> Le Premier ministre vietnamien rencontre le secrétaire du PCC de Shanghai

>> Le chef du gouvernement en visite au site emblématique du PCC à Shanghai

>> Infrastructures : le PM vietnamien travaille avec des entreprises chinoises

>> Le Vietnam apporte à Tianjin l’esprit d’entrepreneuriat

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a laissé une forte impression à travers plus de 30 activités, tant sur le plan multilatéral que bilatéral.

Lors de la 16e édition du FEM, le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé à diverses sessions et événements. Il a également pris la parole lors de la très attendue session de discussion principale intitulée "L'Asie face à des défis ?", où il a apporté des éclaircissements sur la perspective asiatique.

En marge du forum, le chef du gouvernement vietnamien a multiplié les rencontres bilatérales. Il s'est ainsi entretenu avec le président intérimaire et le président exécutif du FEM, ainsi qu'avec plusieurs dirigeants internationaux, dont les Premiers ministres de Singapour et du Kirghizistan, le président de l'Équateur et le Premier ministre du Sénégal.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également rencontré les dirigeants de nombreuses grandes entreprises mondiales telles que Siemens, Pepsi, Cisco, Foxconn, ainsi que des experts et universitaires, dans le but de promouvoir la coopération dans divers domaines.

Dans le cadre de ses activités bilatérales avec la Chine, le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est entretenu avec son homologue chinois Li Qiang, a participé au Forum d’affaires Vietnam - Chine, et a rencontré les dirigeants de grandes entreprises chinoises dans les secteurs de la science, de la technologie, des infrastructures et de la construction. Il a également échangé avec des membres de la communauté vietnamienne et des étudiants vietnamiens en Chine. Il a visité plusieurs sites historiques et établissements socio-économiques, se renseignant notamment sur le modèle de développement économique chinois, à travers des visites de la Bourse et de l’Exposition de Pudong à Shanghai.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a profité de son voyage pour transmettre un message fort au Forum économique mondial : le Vietnam est une nation animée par un esprit d'entreprise pour une nouvelle ère, cherchant à mobiliser au maximum les ressources internationales pour son développement. Il a également réaffirmé la politique étrangère du pays, basée sur l'indépendance, l'autonomie, la multilatéralisation, la diversification et une intégration internationale proactive et globale.

Ce déplacement a concrétisé les consensus de haut niveau entre les deux Partis et les deux États, dans l'esprit du partenariat de coopération stratégique intégrale et de la construction d'une "communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine à portée stratégique". Il s'inscrit également dans le cadre de la célébration du 75e anniversaire des relations diplomatiques et de l'Année des échanges humanistes entre les deux pays.

VNA/CVN